Ciudadanos en contra del aumento al transporte público Los Cabos

Ante el anuncio, por parte de la dirección municipal de Transporte de Los Cabos, sobre un posible aumento a la tarifa del transporte público, el equipo de CPS Noticias salió a las calles para realizar un sondeo y conocer la opinión de las ciudadanía sobre esta medida.

En la colonia Guaymitas, de San José del Cabo, entrevistamos a usuarios que esperaban en una de las paradas de camiones de la carretera Transpeninsular, obteniendo, de manera general, una respuesta en contra de la intención de los transportistas. Uno de los entrevistados fue Ángel Gabriel Juventus, quien comentó lo siguiente:

“A mí me gustaría saber quién es el que está detrás de todo esto, no sé quién, la economía la verdad no está muy bien como para darle un golpe más. Toda esta gente está sufriendo, como para darle un golpe más al pueblo, la gente gana dinero pero no les rinde, está muy caro todo. El transporte la verdad, para mí, es el “pie” de Aquiles, es el punto de dolor del pueblo, esta es mi humilde opinión, ustedes que tienen el poder sabrán qué hacer con ella, pero la verdad consideren a la gente. Del corazón muchas gracias”.