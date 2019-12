Aun con alza de salario mínimo en 2020, empresas locales de BCS pagan más: Canirac

La Paz.- Lorena Hinojosa Olivas, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Baja California Sur aseguró que en la media península no debe preocupar porque subió el salario mínimo, es decir, que en el estado se paga mucho más que el sueldo que establece la ley.

“Les quiero decir con muchísimo orgullo que en Baja California Sur no tenemos de qué preocuparnos al respecto, pagamos bien, pagamos mucho más de lo que se está marcando como un sueldo mínimo; pero, quienes se deben de preocupar son estas grandes empresas que se van a lo que dictamina la ley y hasta ahí”.

Por segundo año consecutivo, se logró un aumento de 20 por ciento al salario mínimo en 2020, cuyo monto fijo será de 123.22 pesos diarios, este entrará en vigor el próximo 1º de enero. Mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte subió a 185.56 pesos diarios.

El aumento en estas zonas se integró a partir del salario mínimo general actual de 102.68 pesos y 176.22 pesos al día, respectivamente, sumado al Monto Independiente de Recuperación (MIR) que fue determinado en 14.67 pesos y una adición del cinco por ciento correspondiente al factor inflacionario.

De esta manera, en el caso particular de Baja California Sur, Hinojosa Olivas comentó que los empresarios locales pagan más que las grandes empresas.

“Nosotros, las micro, pequeñas y medianas empresas siempre pagamos más a nuestros trabajadores, porque somos una familia que trabajamos juntos por sacar adelante a nuestras empresas; no vemos a nuestros colaboradores como números, los vemos como personas cercanas a nosotros; y, en las grandes empresas los ven como eso, como un número, como un hombre que está apuntado en una lista, nosotros no, así que quienes deben de preocuparse por ese aumento son ellos, nosotros no”.

Según las propias autoridades federales, este aumento pone fin a la caída del 73 por ciento de su valor adquisitivo registrado durante más de 40 años y beneficiará a 3.44 millones de trabajadores en el país que en la actualidad ganan menos que los nuevos salarios mínimos.