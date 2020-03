Aun no reconoce SEP Federal a niños indígenas nacidos en BCS

La Paz.- El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Héctor Jiménez Márquez, declaró que a pesar de que en Baja California Sur existe una basta población indígena, la Federación no lo ve así y no destina recursos específicos para estos grupos que hay en las escuelas.

“Hoy, la educación indígena maneja ciertos criterios a nivel central que se tienen que modificar necesariamente. Hoy, Baja California Sur, para la autoridad central es que aquí no hay indígenas y, a pesar de que hemos hecho gestiones para lograr recursos económicos para la educación indígena, siguen en la percepción de que, en Baja California Sur, o Baja California, no tenemos indígenas”.

Jiménez Márquez dijo que, en numerosas ocasiones, se han expuesto los argumentos de que en toda la península existe este tipo de población y que sí requiere atención del Gobierno Federal. “Yo les he citado que aquí en Baja California Sur hay más de 100 mil indígenas instalados, 17 etnias asentadas donde tengo mixtecos, zapotecos, popolocas, náhuatl, y, sigue el criterio de que aquí no hay indígenas y no contamos con recursos propios para atender esta población migrante”.

Detalló que muchos niños que acuden a las escuelas en Baja California Sur, que son hijos de madre y padre indígena, y que hablan la lengua materna, “pero tienen un acta de nacimiento que dice nacido en Vizcaíno, Mulegé, Pescadero, Los Cabos y demás”, no son tomados en cuenta por el Gobierno Federal; “entonces, creo que necesitamos cambiar ciertos criterios que nos permitan atender una realidad regional”.