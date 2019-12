Aún no sana la herida de Puerto Nuevo y Chula Vista: Julio Castillo

San José del Cabo.– Al concluir este pasado 30 de noviembre la temporada ciclónica 2019, el presidente ejecutivo del Consejo Coordinador de Los Cabos, Julio Castillo Gómez, reconoció con relación a los casos de Chula Vista y Puerto Nuevo que hay una ‘’llaga abierta’’ en la sociedad que no ha terminado de cerrar, se le ha puesto mertiolate por los lados, pero no ha sanado y no se puede pensar que las cosas van a estar bien si ese tipo de capítulos no cierran.

Dijo que el hecho de que se hayan tenido más lluvias en esta temporada ciclónica que en otros años, es una bendición para el campo, para los rancheros, el ganado, los mantos acuíferos se recuperan, sin embargo hay muchos asuntos que quedan pendientes y que no deben olvidarse por haber concluido la temporada ciclónica.

“Pero por otro lado está la convivencia del ser humano, en este caso del desarrollo, con la naturaleza, y que creo que nos hace falta corregir varias cosas, nos hace falta recuperar y ayudar a estos sectores, colonias o fraccionamientos que hemos dicho tantas veces que fueron engañados y que cada vez que se anuncia tormenta, estarán preocupados por sus vidas y propiedades, yo creo que aquí no se ha terminado de hacer justicia, de concluir, está abierto este capítulo, no está cerrado, hay una llaga abierta en la sociedad, y no se ha terminado de cerrar”.

Por otra parte, dijo, está muy claro cuáles son las debilidades de la infraestructura como ciudad, se tendría que trabajar en ello, si se sabe que no hay un drenaje profundo en la ciudad y que difícilmente en las zonas ya construidas pudieran realizarse proyectos de esta naturaleza, hay que ir pensando y actuando en las soluciones de fondo a este tema de infraestructura caduca y de los asentamientos humanos en zonas de riesgo.

“Tendríamos que prepararnos con máquinas que limpian los drenajes y dan mantenimiento ante la imposibilidad de manejar el drenaje profundo, vamos actuando de manera que si podemos hacer y mantener lo mejor posible nuestros drenajes a través del mantenimiento de estas máquinas, yo creo que valdría la pena estar pensando en acciones muy intensas para dar respuesta a lo que estamos viviendo y por otro lado también pensar muy bien en el mantenimiento de nuestras calles, en nuevos espacios o colonias, que estén seguras”.

Puntualizó el Presidente Ejecutivo del organismo cúpula empresarial que sin duda hay mucho por hacer, pero no se puede estar cada año siempre dependiendo de que las cosas no se excedan para que no nos vaya tan mal, hay que ir haciendo lo que le corresponde a cada quien, para mitigar estos efectos de la naturaleza.