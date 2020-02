Aun sin Insabi se atenderá a la población: Álvaro de la Peña; confía Víctor Castro que BCS sí logre el acuerdo

La Paz.- Luego de que este martes no se ratificara el convenio entre la Federación y la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) respecto a las propuestas de esta última sobre mejoras al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), Álvaro de la Peña Angulo, secretario general del Gobierno del Estado aseguró que se seguirá atendiendo a la población en tema de salud con la capacidad que tiene el Gobierno en Baja California Sur.

“Coordinarnos, en este caso, no adherirnos, es precisamente por ello, porque tiene que respetarse a cada entidad de acuerdo con sus propias características y formas; el hecho de hacerse un sistema centralista no se está tomando en cuenta lo que tiene un estado por naturaleza propia de su gente, sus necesidades”, puntualizó.

Manifestó que tienen que respetar a cada una de las entidades federativas; y, aclaró, el Gobierno de Baja California Sur no quiere confrontaciones, sino coordinarse, algo que pretende hacer el titular del Ejecutivo Estatal.

De la Peña Angulo afirmó que al no estar dentro del Insabi en este momento podría no darse la atención en todos los programas, pero esperarán a ver qué sucede en los próximos días en este tema. “Se va a continuar haciendo todo lo que se requiere para que no se pierda la atención al ciudadano, y creo que eso no rompe con el federalismo, simplemente no estamos de acuerdo en que se tenga que adherir a un sistema centralizado totalmente”.

Reiteró lo ya dicho por el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis sobre este tema, de que se continuará dando el servicio “de la misma manera como se venía haciendo con el Seguro Popular”.

“Hasta este momento así se tiene considerado; sin embargo, no todos los programas entran aquí, tendríamos que esperar a que se determine por parte del sector Salud de la Federación para poder nosotros anunciar los montos y en qué rubros.

“Se tiene la posibilidad de hacerlo porque así se ha determinado por parte del Gobernador del Estado y se hará todo lo necesario, si tuviera que hacerse algún ajuste en otras áreas se tendrá que hacer, puesto que la salud es fundamental, obviamente para la vida”, finalizó el funcionario estatal.

Por su parte Víctor Castro Cosío, delegado de Programas Integrales de Desarrollo del Gobierno Federal, confía en que pronto el Gobierno de Baja California Sur acepte los términos y se adhiera al Insabi.

“Yo sigo pensando que tiene que haber este acuerdo por el bien de todos los sudcalifornianos; por la salud sí es determinante que nos pongamos de acuerdo”, expresó. “Se tiene que superar esto”, añadió.

Coincidió con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de que “no pueden ser acuerdos parciales, tiene que ser integral”, según proponen los miembros de la GOAN.

Sostuvo que las diferencias que hay en la compra de medicamentos, en el seguir manejando los recursos para infraestructura “no puede estar a medias”. Añadió que el presidente ha planteado que “no se puede andar con medias tintas”.

“Ha llegado el momento de que se garantice la gratuidad de la salud; me parece que el desafío para ponernos de acuerdo es grande, pero debe haber también una voluntad grande. Yo sigo confiando en que se va a lograr ese acuerdo para que no tengamos dificultad para atender la salud, tiene que ser de calidad para toda la gente.

“Yo quiero pensar de verdad que habrá acuerdo y finalmente Baja California Sur tendrá que entrar en el acuerdo de que no sea la política la que haga diferencias, sino sea la voluntad de que la gente sea bien atendida en la salud”, finalizó.