Automovilistas piden más presencia de policías ante inseguridad

Hace unos días una joven que circulaba por la calle Prolongación Leona Vicario con el cruce del Boulevard Constituyentes, denunció haber sido agredida por una persona aparentemente en condición de calle. La persona señalada agredió de forma directa el automóvil de la joven conductora; tan solo reportes de otros ciudadanos mencionan que está no ha sido la única ocasión. Por este motivo el equipo de CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos salió a las calles a preguntar a la población sobre qué opina sobre este tema y si ellos se sienten seguros de conducir por esta vialidad.

“Un poco inseguras en esta área del puente la verdad, aquí se pone un muchacho medio extraño; de hecho ya salió en un reporte y la verdad ya tiene varios días ahí; nadie hace nada. ¿Te ha tocado alguna agresión hacia tú persona? No, así mi no, pero si me tocó ver como le pegaba a un chavo, la verdad el chavo se sacó de onda. Por lo menos aquí sí, debería haber una patrulla en el Arenal disponible para cualquier situación”, explicó Alberto, quien es automovilista de Cabo San Lucas.