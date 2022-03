Autoridades deben cumplir con su trabajo y no permitir más robos en El Médano

Gabriel Larrea Santana, integrante de Colonos de El Médano dio a conocer que los constantes robos de celulares a jóvenes vacacionistas, es un hecho grave en la zona supuestamente más segura de Cabo San Lucas, hechos que definitivamente ponen en riesgo la imagen del destino, la seguridad del huésped y del propio local, por lo que es urgente que autoridades atiendan su trabajo.

Explicó que estás acciones no deben permitirse, es triste ver cómo los adolescentes llorando piden ayuda ante el delito cometido en en el andador peatonal de El Médano, área supuestamente segura y tranquila.

“No se puede ocultar y se tiene que evitar colocando mayor vigilancia y estar al pendiente, esta banda que está robando los celulares, nos va a afectar a todos por que sí lo están haciendo con los muchachos extranjeros, que tardarán estas personas mal intencionadas para hacerlo con los muchachos locales o con cualquiera”.

Recalcó que hoy en día todo mundo camina con su celular en su mano muy tranquilos, hasta estas fechas que se están dando los robos, estamos en contra de que esto suceda y queremos que se resuelva a la mayor brevedad posible en lo que Colonos de El Médano están para apoyar.

Dejó en claro, que no es el trabajo de Colonos de El Médano estar vigilando las calles, a ellos les compete cuidar dentro de los establecimientos para que los robos no pasen, algo que hasta la fecha no ha sucedido, rechazando los hurtos cometidos en vía pública, pide el apoyo de las autoridades para que pongan mayor vigilancia en estas personas que están robando de manera colectiva.

“El llamado a las autoridades para que intervengan, tenemos mayor número de turistas lo que significa una gran cantidad de personas dedicadas a cometer delitos, buscando la oportunidad para hacerlo en contra de los jóvenes vacacionistas y que son nuestros huéspedes en el destino, que consumen en restaurantes, en hoteles, adquieren actividades, gastan su dinero en souvenirs, es la derrama económica que nos dejan”.

Concluyó diciendo que se requiere mayor vigilancia en la zona de El Médano para evitar estas acciones que empañan la imagen del destino y pone en riesgo a toda la comunidad.