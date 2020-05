“Autoridades deben acabar con añeja depredación marina que hoy se recrudece” COR

Cabo San Lucas.– Santiago Núñez, integrante y responsable de las cooperativas pesqueras de la Confederación Obrera Revolucionaria (COR) en Baja California Sur, dio a conocer que la sobre explotación de los recursos marinos se ha acentuado en litorales sudcalifornianos debido a la falta de escrúpulos, no sólo de los depredadores, sino también por la flexibilidad de las autoridades que lo permiten.

Añadió que desafortunadamente este tipo de acciones vienen de personas mal intencionadas, carentes de ética y totalmente deshonestas, así como de instancias gubernamentales que permiten la irregularidad al no actuar, ya que la ilegalidad siempre ha estado presente, sobre todo ahora en esta pandemia.

“Las instancias están haciendo lo mismo que hacían antes, aquí la solución al ‘guaterismo’, es que en Semarnat, Conapesca y en la Profepa pongan personas honestas, así que la manera de resolver el ‘guaterismo’ -insistió- está en las mismas autoridades federales.”

Aseveró que es necesario acabar con la pesca ilegal no sólo de los litorales sudcalifornianos, sino de todo México; refiriendo que hay recursos suficientes para hacerlo, sin embargo falta la voluntad del Gobierno, por lo que sería bueno que pescadores deportivos, así como empresarios y hoteleros alzaran la voz y exigieran al Sector Naval actuar en contra de los depredadores.

“La Marina tiene unos buques especiales de mediana altura para proteger las costas, que corren 30 millas por hora, no hay embarcación más rápida que ellos, ni panga con doble motor fuera de borda alcanza esa velocidad, la Marina tiene con qué, sólo es cuestión de exigir hagan su trabajo porque ellos sí pueden y tienen los recursos“.

Concluyó diciendo que es importante que el Sector Naval actúe y no sea cómplice de esta ilegalidad que se comete de manera recurrente pasadas las 12 millas de costa.