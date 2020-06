Autoridades marítimas retienen 8 trampas y 700 kilos de pescado

La Secretaría de Marina, Conapesca y asesores técnicos del Fonmar realizaron un recorrido marítimo en la zona de Cabo del Este en atención a una denuncia ciudadana en el que retuvieron ocho trampas de metal para capturar escama marina y verificaron 8 embarcaciones durante el recorrido de unas 180 millas, así lo informó Mario Leal Armenta, Secretario de la Federación Regional de Sociedades Cooperativas del Sur de Los Cabos.

Denunció que sigue la pesca ilegal en la zona de Cabo del Este y con el pretexto de la pandemia y que el gobierno federa liberó los permisos a pescadores se están aprovechando gente del municipio y fuera del municipio para llevarse el producto marino utilizando artes de pesca totalmente depredadoras, por lo que reiteró que la petición sentida a las autoridades es que continúen estos operativos sorpresa.

Reiteró que no están en desacuerdo que el gobierno federal de todas las facilidades a los pescadores en estos tiempos de pandemia, pero que esto no sea motivo para que la gente llegue a depredar las especies marinas de la región.

“No estamos en contra de que se de las facilidades a los pescadores en esta pandemia pero ordenadamente, artesanalmente y con las artes permitidas, no porque el gobierno diga que no hay problema vamos a echar a perder los mares y depredarlos, esto quiere decir que necesitamos cuidarlos porque hay gente que se dedica a hacerlo sin escrúpulos, que no tienen permisos para trabajar y entonces van y echan los equipos al mar, capturan todas las especies que encuentran y lo que hacen es pescar en la orilla con pequeñas embarcaciones para que cuando lleguen las autoridades puedan huir sin ningún problema tal y como pasó en este operativo”, subrayó Leal Armenta.