“Autoridades no han atendido alcantarilla con la tapadera hundida en la calle Miguel Hidalgo en la colonia Fonatur”: Ciudadano

San José del Cabo.- Pese a que ya se había denunciado en CPS Noticias la alcantarilla con la tapadera hundida en la calle Miguel Hidalgo en la colonia Fonatur, como referencia a espaldas de la secundaria José Antonio Mijares, hasta el momento las autoridades no han atendido dicha denuncia, así lo refirió un vecino quien prefirió reservar su nombre; además de señalar que dicha problemática tiene aproximadamente 4 meses, por igual forma denunció que hay un registro descompuesto, lo que representa un peligro expuesto:

“De la alcantarilla y un registro que está descompuesto ahí en donde está el poste, ya tiene como 3 o 4 meses más o menos, no han venido a hacer nada y eso sucedió cuando vinieron a poner el drenaje para aquellas viviendas que están allá arriba, y yo en realidad no he hecho ningún reporte, simplemente se ha dejado pasar y no se ha hecho nada”.