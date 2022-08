Sin interés de parte de autoridades por promover opciones de movilidad

Mario Alberto Meave Ponce, director de la ciclovía de Cabo San Lucas dio buenas y muy malas noticias después realizar un recorrido en bicicleta en las inmediaciones de la zona deportiva en San José del Cabo. Suscribió que se percató de que la denuncia que días atrás, había realizado, se resolvió. Se trataba de una coladera sin tapadera ubicada sobre la ciclovía, atrás del estadio de béisbol.

Sin embargo, y a decir de Meave Ponce, con vasta experiencia como ciclista, aclaró que la movilidad es un tema que a este municipio ni a ninguna administración, le interesa en un cien por ciento, enfatizó.

“Lo primero que tiene que hacer la ciudadanía es apropiarse de las calles y por ende presionar a las autoridades para que se construya infraestructura; empero, la sociedad no se motiva porque no sabe con quién o adónde dirigirse”.

El también creador, fundador y coordinador de la Ciclovía Recreativa Familiar en Cabo San Lucas, argumentó que éste es un espacio que genera ciclistas desde edad temprana, donde se habla de movilidad y salud. Asimismo, mencionó que realizó un grupo de ciclistas urbanos.

“El Implan es un monumento que no lo dejan actuar o hace cosas o experimentos sociales de corto alcance. Existe un proyecto, pero no hay dinero para ello. La ciclovía en San José del Cabo fue un intento, mal elaborada, pero fue un primer paso, pues el sentido no me gusta; se los hice ver y me dijeron que así lo dicta la norma, y no es cierto, está mal la circulación”.