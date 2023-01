Autoridades olvidan a mujeres transportistas de BCS

El pasado mes de julio integrantes del gremio femenil de transporte público se manifestaron dentro de una reunión entre el gobierno estatal y municipal. Con pancartas y de una manera pacífica, el gremio rosa solicitaba la concesión correspondiente para las conductoras. Ante estos hechos las autoridades presentes se comprometieron a escuchar a cada una de las integrantes del “gremio rosa”.

Los meses transcurrieron entre mesas de diálogo y entregas de documentación; sin embargo, fue hasta el mes de noviembre cuando la presidenta del Gremio Rosa Movilidad, Evangelina Castillo, señaló que desde el 2017 han solicitado la entrega de concesiones de transporte, mismas que se han negado.

CPS Noticias sostuvo una entrevista con Evangelina Castillo, presidenta del Gremio Rosa de Movilidad de BCS, quien dio a conocer todas las autoridades que en su momento mostraron apoyo al movimiento, y que al día de hoy han cerrado las puertas.

Durante el mes de noviembre, de nueva cuenta conductoras se manifestaron ante la falta de respuesta por parte de autoridades en las inmediaciones del Congreso del Estado de Baja California Sur, durante esta misma manifestación las integrantes del gremio rosa refirieron que “mientras a ellas se les niegan las concesiones, las autoridades han entregado 325 permisos y 155 concesiones a hombres en el municipio de Los Cabos”.

Para el mes de diciembre, el diputado y también presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Manuel Guerrero Cruz, declaró que, en relación al tema del gremio rosa, no tenía ningún conocimiento, y aunque se ha manifestado constantemente debe de haber un respeto para los transportistas con mayor antigüedad.

Ante estas declaraciones, Evangelina Castillo externó que en muchas ocasiones se ha buscado una reunión con el diputado, Denny Manuel Guerrero; sin embargo, no ha recibido respuesta alguna.

“En la penúltima sesión del Congreso me dice el diputado, Manuel Guerrero, que estaremos en contacto para que él pueda conocer más a fondo nuestro proyecto, yo ya me he tratado de contactar con él, en más de dos ocasiones, pero no he tenido éxito con mis mensajes, no he tenido respuesta y le he hecho saber que estoy aquí presentándome para lo que sugirió para conocer más a fondo este el proyecto”.