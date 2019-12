Autoriza Cabildo de Los Cabos descuentos del 20 al 5 por ciento en el pago del Predial para el 2020

Confirma la munícipe cabeña la salida de la directora de Ecología, Ariadna Pico Rojas y que habrá más enroques

San José del Cabo.- El Cabildo en sesión ordinaria aprobó por unanimidad otorgar descuentos a los contribuyentes que paguen de manera anual el Impuesto Predial, como una manera de incentivar el pronto pago de los impuestos en el Ejercicio 2020.

De tal manera que los contribuyentes que acudan a pagar el predial en el mes de enero del próximo año, les aplicarán un descuento del 20 por ciento; quien pague en febrero el descuento será del 15 por ciento.

Asimismo quienes paguen en marzo se les aplicará descuento del 10 por cuento y en abril un 5 por ciento de descuento.

La sesión inició en punto de las 11 de la mañana, se revisarán un total de 21 puntos incluyendo informe de comisiones y asuntos generales debido a que se bajaron dos puntos del orden del día a solicitud de los regidores Israel López y Berenice Serrato.

Se impone mayoría edilicia en Los Cabos, no habrá comparecencia de funcionarios

La mayoría edilicia se impuso en Los Cabos y votó en contra del dictamen presentado por el regidor panista, Julio Belmar Pimentel, en el sentido de que comparezcan los directores generales sobre todo de las áreas más importantes como Oficialía Mayor, Contraloría Municipal, Agua potable, Secretaría General y Tesorería Municipal, luego del Primer Informe de Gobierno de la alcaldesa Armida Castro Guzmán.

Sin cuestionar el contenido del dictamen edilicio, incluso con sugerencias de ediles de que fuera cada Comisión edilicia, quien atendiera la comparecencia de los funcionarios de acuerdo a cada área, pero al momento de someter la propuesta a votación, la mayoría votó en contra.

Votaron en contra de esta propuesta, la presidente municipal, Armida Castro Guzmán, el síndico Alejandro Fernández Briseño y los regidores Flavio Olachea, Ana Georgina Roldán, Cristian Agúndez, Jorge Armando López, Isabel Castro e Israel López. Por tanto se desechó por mayoría de votos la solicitud de comparecencia de funcionarios municipales.

Al entrevistar al respecto al regidor Julio Belmar Pimentel Amador, afirmó lo siguiente: “Lo llamo yo un mayoriteo no transparente, porque al final del día la situación era que los funcionarios informaran el trabajo que están haciendo porque hasta el momento no nos han entregado el plan de trabajo, queríamos ver que comulgara su plan de trabajo con lo que la Alcaldesa tuvo a bien informar, yo respeto mucho el posicionamiento de cada compañero pero yo tengo otro concepto de transparencia, no se cuál tengan ellos, lo que sí que para mí es transparencia que los ciudadanos se enteren lo que están haciendo los funcionarios”.

Dijo que es lamentable lo que está pasando en la administración.

“Así lo hice saber en asuntos generales, hice una remembranza a lo largo de todas las sesiones de Cabildo de lo que no me han contestado, de lo que no han hecho, no sé porque esa negación de que los funcionarios no comparezcan, se está privilegiando no sé qué, pero sí mucho que desear de la actuación de los funcionarios”.

También en la sesión de Cabildo, autorizaron por unanimidad descuentos del 20 al 5 por ciento en el pago del predial para el próximo año. Quienes paguen el impuesto anual en febrero tendrán un 20 por ciento de descuento; en febrero un 15, marzo un 10 y abril un 5 por ciento.

Creación de Comisión edilicia Especial para Atención de Adultos Mayores confronta al Síndico y regidor Héctor Torres

Inició la sesión ordinaria de Cabildo con los ánimos caldeados luego de que el síndico municipal Alejandro Fernández Briseño solicitó se bajara el punto de acuerdo número 21 a cargo del regidor Héctor Torres, relativo a la creación de la Comisión edilicia Especial para la Atención de los Adultos Mayores en el municipio de Los Cabos, argumentando el Síndico en base al artículo 55 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, que esto no procede porque es facultad de presidentas aprobar las nuevas comisiones.

En tanto el regidor morenista Héctor Torres, citando el Reglamento 66 de la Ley Orgánica, pidió su derecho a presentar el punto que en la fracción 2 señala que serán comisiones especiales aquellas que se designen en situaciones emergentes y quedará determinada por los miembros del Ayuntamiento y coordinadas por el responsable del área competente.

En ese sentido el Edil morenita dijo que como integrantes del Ayuntamiento tienen competencia en todos los temas del ámbito municipal.

El síndico Briseño llamó al regidor morenista a estudiar y respetar los reglamentos. En tanto el regidor Torres calificó que el Síndico está fuera de lugar con sus comentarios.

La Alcaldesa intervino y se acordó no retirar el punto del orden del día.

Al término de la sesión ordinaria, en entrevista, la munícipe cabeña, Armida Castro, informó la salida de la directora de Ecología Municipal, Ariadna Pico Rojas y que habrá más enroques en los próximos días.