Avanza tormenta tropical “Madeline’’ hacia Los Cabos

Durante la segunda sesión del Consejo de Protección Civil, que preside el alcalde Oscar Leggs Castro, se informó que a partir de las 19:00 horas será cuando la tormenta tropical “Madeline’’ este pasando más cerca del municipio de Los Cabos, lo que originará lluvias intensas, rachas de viento y fuerte oleaje; en ese sentido, reiteraron que se encuentran listos para activar los refugios temporales y realizar las evacuaciones en caso de ser necesario.

En su mensaje el presidente municipal Oscar Leggs Castro, indicó la importancia de suspender las clases durante el turno vespertino como medida preventiva.

“Garantizando la seguridad de las familias y niños, hemos decidido de que no haya clases en el turno vespertino y el día de mañana ya lo iremos informando, depende de las lluvias; esto debido a que ya hay escurrimientos de agua en vialidades y arroyos”, indicó.

El delegado de Cabo San Lucas, Raymundo Zamora destacó que en conjunto con todo el equipo se encuentran preparados para atender las indicaciones en todo momento ante la llegada de la tormenta tropical ‘Madeline’.

“Nos abocamos cada quien a lo que nos corresponde, ya estamos preparados, con todo el equipo necesario; quiero pedirle a la ciudadanía que esté al pendiente de la información oficial. Quiero Agradecer a los tres niveles de Gobierno el trabajo en conjunto, por el bien de la población”, reiteró.



De igual forma el subdirector de Protección Civil, Francisco Cota a nombre de la titular Leticia Rivera, indicó que se esperan precipitaciones fuertes con rachas de vientos y oleaje de 3 a 4 metros de altura: “ya se tiene banderas negras en las playas de Los Cabos, por lo que pedimos a la ciudadanía no acudir a ellas y exponerse, de igual forma no intente cruzar las venidas de agua, si no es necesario no salga de casa, en caso de vivir en zonas de alto riesgo, evacuar a los refugios temporales si es necesario”, puntualizó .

Para finalizar, se dio a conocer que hasta el momento se tienen ya listos los albergues con el suministro de agua, medicamentos y alimentos, asimismo las corporaciones de seguridad de los tres niveles de Gobierno se dijeron listos para hacerle frente a la tormenta tropical ‘Madeline’; de igual forma, se dio a conocer que será a las 7:00 de la tarde de este lunes cuando sesione de nueva cuenta el Consejo de Protección Civil.