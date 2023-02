Avatar 2 se posiciona entre las 5 películas más taquilleras de la historia superando a Titanic

Avatar: “The Way of Water” (“Avatar: El Camino del Agua”) de James Cameron, se encuentra entre las cinco películas más taquilleras de la historia con una recaudación de 2 mil 243.3 millones de dólares desde el día de su estreno, superando a cintas como “Star Wars: El despertar de la Fuerza” y “Titanic”, siendo esta última también del director canadiense.

Tan solo el día que llegó a las salas de cine, logró embolsarse 103 millones de dólares a nivel global y encabezar la lista en países como Francia, Alemania, Noruega, Colombia, entre otros más. Además, está a nada de superar en cifras a Titanic, filme que ha juntado 2 mil 242.8 millones de dólares en 26 años, tras varios reestrenos en cines.

En dicha lista, Avatar se encuentra en el número uno, seguido de Avengers: Endgame, Avatar: el camino del agua, Titanic y Star Wars: el despertar de la fuerza en el número cinco, destacando que tres de estos éxitos cinematográficos, pertenecen a James Cameron.

El mercado más fuerte se concentra en España, Italia, Francia, India, China, Reino Unido, Australia, Alemania, especialmente, México y Estados Unidos, ya que en tierras aztecas la película juntó 51.4 millones de dólares, mientras que en Estados Unidos colectó 53 millones y 50 millones restantes a nivel global.

Asimismo, la secuela “los Na’vi” podría competir en los Oscar en las categorías de Mejor Película, Mejor Sonido, Mejor Diseño de Producción y Mejor Efectos Especiales, así como también hay una posibilidad de que Zoe Saldaña y Sam Worthington, estén nominados.

Se dice que Disney ya está preparando la tercera entrega que podría llegar a las salas de cine para el 2024. Además de que ya está confirmada hasta la sexta película, sin embargo, la realización de las mismas dependerá del recibimiento del público. Por lo pronto, el productor mencionó cuáles serían los posibles títulos de las siguientes secuelas “Avatar 3: The Seed Bearer” o “El portador de semillas”, “Avatar 4: The Tulkun Rider” o “El jinete de Tulkun” y “Avatar 5: The Quest for Eywa” o “La búsqueda de Eywa”.