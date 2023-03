Avión caza ruso derriba dron estadounidense en el Mar Negro

El Pentágono hizo público un video en el que se ve a un avión caza de Rusia derribando un dron estadounidense en las inmediaciones del Mar Negro, en lo que consideraron un atentado sin fundamento, el primero desde que inició el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

El metraje, de apenas 50 segundos, muestra la grabación hecha desde el dron, en donde se aprecia cómo el avión ruso se acerca en dos ocasiones para derribarlo.

US releases Video of Russian SU-27 fighter jet colliding with MQ-9 drone pic.twitter.com/IKYBOKYukT

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) March 16, 2023