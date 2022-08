Ayuntamiento recibe capacitación de manejo de emociones

Fue mediante el programa “Vida Saludable” implementado por el Instituto de la Cultura y las Artes que se llevó a cabo el taller de “Desarrollo de habilidades y potencialidades para la contención emocional” a colaboradores de diversas áreas de la décimo cuarta administración de Los Cabos; es en este sentido que la mañana del viernes tuvo lugar un desayuno con motivo de la culminación de este taller a modo de una graduación y en él se pudo contar con un 85% de asistencia.

Con un seguimiento en el programa, este medio informativo tuvo la oportunidad de asistir y fue gracias a ello que la coordinadora del programa “Vida Saludable” del ICA, la psicóloga, Claudia Patricia Carreño, en exclusiva para CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos, expresó la importancia del manejo de las emociones la cual consideró como vital en el desempeño de sus funciones laborales y de la vida cotidiana.

“El manejo de las emociones es de vital importancia, así como lo digo, “vital” quiere decir para poder vivir, existir, y fluir en nuestras diferentes áreas de actuación; en la vida personal, familiar, laboral y social, porque de no saberlas manejar, no se controlan las emociones y se tienen que expresar de una forma adecuada. No es lo mismo enojarse que violentarse. Es muy importante desarrollar habilidades y potencialidades como en este taller de contención emocional, para así poder tener un manejo interpersonal en forma sana, y no promover la violencia y/o la discriminación, las cuales son flagelos en nuestra sociedad que dañan mucho a nivel emocional y psicológico, repercutiendoen problemas mayores”, mencionó