Va próximo ayuntamiento por la construcción del Centro Indígena en CSL

El próximo gobierno municipal retomará el proyecto del Centro Indígena por considerar que es viable y que Los Cabos lo necesita para brindar atención a un sector muy importante en el municipio, así lo coincidieron ediles electos y quien será el secretario general del siguiente Ayuntamiento, Ariel Castro Cárdenas, en reunión de trabajo convocada por la regidora, Isabel Dolores Castro Aguirre.

La VII regidora, Castro Aguirre, estuvo acompañada por el presidente del Colegio de Arquitectos de Los Cabos, Alberto Medina, quien elaboró el proyecto arquitectónico con el apoyo de estudiantes de arquitectura, donde se destacó la importancia de esta obra, ya existiendo la donación del predio por parte del actual Cabildo quedando pendiente su construcción.

Entrevistada al término de la reunión, la regidora, Isabel Dolores Castro, informó que se trata de un proyecto viable en beneficio de la población tan desprotegida como son los hermanos indígenas, por lo que confió en que la nueva administración lo retome y lo lleve a cabo, son tres años los que tienen para lograr concretar la construcción del inmueble en Cabo San Lucas.

Mencionó que ayuda mucho que el gobernador, Víctor Manuel Castro Cosío y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador estén trabajando a favor de los indígenas que son tan vulnerables y lamentó que al tener listo el proyecto no le haya sido posible bajar los recursos en el ámbito estatal, porque se trataba de otro gobierno, siendo, dijo, una tristeza que se fijen en los colores, pero ahora hay otra realidad muy distinta y ojalá la inviten para colocar la primera piedra.

La cuarta regidora electa, Lucía Sánchez, comentó que el motivo de la reunión fue para dar seguimiento a este proyecto que presentó la regidora, Isabel Castro, quien explicó de qué se trata por lo que se habrá de gestionar los recursos federales, estatales y optar porque el proyecto sea viable, sustentable y hacerlo un poco más grande.

Por su parte, Ariel Castro Cárdenas, reconoció que se trata de un proyecto viable y que lo van a respaldar.

“Es un proyecto viable para un lugar como Los Cabos donde nuestros hermanos indígenas puedan tener la oportunidad de expresarse, seguir con sus tradiciones pero tener un lugar donde se atiendan donde jurídicamente los puedan conducir para que no sigan siendo presas de la explotación laboral, de la discriminación que tanto reciben y el engaño, porque muchos de ellos vienen engañados a Los Cabos y cuando llegan los abandonan, incluso iría más allá, hasta para los temas médicos, una vez que llegan los desemplean no les pagan se enferman y no tienen para atenderse de las enfermedades”, refirió.