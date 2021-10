Ayuntamiento contará con gente apta para atender a la población

Monserrat Anahí Marrón Castro, directora municipal de Recursos Humanos tuvo a bien informar que tras el arranque de la XIV administración pese a los compromisos de campaña el ayuntamiento estará conformado de personas aptas para atender a la población.

“Ha sido todo un reto el inicio de esta administración como todas, básicamente nuestro principal compromiso con la gente y los trabajadores es ser ese gobierno con sentido humano y es lo que hemos estado tratando, es la instrucción del Presidente dio, se ha estada retrasando un poquito lo que es la bajas, las puestas a disposición por que era importante para nosotros y para el presidente que antes de poner a disposición a una persona obviamente se diera la oportunidad de conocer al personal, ver las actividades que llevaban a cabo”, señaló.

Expuso que la intención de dicho mecanismo es rescatar a los mejores perfiles al servicio de la población por lo que hasta el momento llevan aproximadamente 60 bajas mismos que han sido liquidados conforme a la ley.

“Los que estaban por contrato, únicamente se les pagó su finiquito, había varios contratos de personas que entraron en los últimos meses, esas personas son alrededor de 200 que firmaron contrato, pero no a todos se les despidió, algunos se decidieron continuar con ellos, y a la gente que a lo mejor haya tenido algunas actas administrativas o haya dejado de asistir a su trabajo pues ya procedió a finiquitarse y a los que se está despidiendo sin que haya a lo mejor un acta administrativa por detrás o un motivo que lleve a un despido es a los que se está liquidando”, informó.

Ante el ya conocido tema de que los nuevos gobiernos tienen que cumplir con compromisos manifestó que el motivo de que el proceso de selección de personal vaya con calma es con el fin de garantizarle a la población de que solo estarán dentro de la función pública los mejores perfiles, así como que tengan las ganas de ayudar y el compromiso del servidor público.

“Si ciertamente hay muchos compromisos eso no es un secreto, pero estamos buscando que todas esas personas, ciudadanos a los que a lo mejor antes no se les había dado esa oportunidad o no se les había volteado a ver, esas personas son las que están ahorita entrando”, mencionó.

Tal es su caso, que tras 13 años como trabajadora del Ayuntamiento, como sindicalizada y licenciada de derecho hoy tiene la oportunidad de ser considera en un puesto como la dirección de Recursos Humanos pues fue compromiso del Alcalde que dicha dependencia estaría al frente de alguien del gremio, pues lo que también se busca es que la labor del servidor público se dignifique y sea mejor vista entre la población.

Destacó que con poco menos de aun mes de arrancar la administración están trabajando por que este compuesta por gente apta, sin embargo, quien no demuestren que tienen la capacidad para dar resultados serán remplazados.

Aseveró que eso incluye a la titular del Instituto de Cultura y las Artes misma que ha sido fuertemente cuestionada fuertemente por la sociedad al no contar con el perfil para el puesto, sin embargo, afirmó que si bien ella fue seleccionada por el Cuerpo Edilicio también tendrá que demostrar con trabajo que puede atender las necesidades del área.

Finalmente comunicó que la administración saliente tuvo a bien dejar liquidado a poco más de 105 trabajadores entre Directores General, Municipales, Coordinadores y Jefes de Área, acción que ve con buenos ojos por no dejarle el gasto a la presente administración, no obstante ante el cuestionamiento de que su pudieron servirse con la cuchara grande expresó que no tenía los números a la mano, no obstante todo el interesado en el tema puede solicitar la información sin problema ante Transparencia.