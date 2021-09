Ayuntamiento de Los Cabos aún por definir actividades del mes patrio

Pese a que Víctor Castro Cosío, gobernador electo de BCS informó que en la capital del estado no se efectuaría evento conmemorativo al mes patrio, el Ayuntamiento de Los Cabos aún no determina si se llevará a cabo alguna ceremonia.

Al respecto Efraín Isaac Álvarez Estrada, encargado de la Dirección Municipal de Educación expuso que hasta el momento la alcaldesa Armida Castro no ha determinado si se efectuará algún acto protocolario o si al igual que el año pasado el grito se llevará a cabo de manera virtual.

Así mismo dijo, “todo aquel evento como un desfile o algún evento donde se requiera masas, sobre todo de estudiantes y personas del municipio no creo que se vaya a realizar aún, debemos recordar que un desfile cívico quien le da realce son los estudiantes de las escuelas que nos ayudaban a participar de él y por ahora no va a ver clases presenciales hasta que lo determine la Secretaría de Educación Pública entonces por eso no se va a poder llevar a cabo”.