Ayuntamiento de Los Cabos podría recurrir a un préstamo

En el marco de la rueda de prensa convocada por la alcaldesa Armida Castro, Rigoberto Arce, tesorero municipal de Los Cabos reveló que no están exentos de recurrir a préstamos bancarios para hacer frente a la pandemia así como los pocos ingresos que han logrado recaudar al estar casi dos meses cerrado el Ayuntamiento asimismo dijo, porque no se han retomado las actividades no esenciales:

“Por supuesto tiene un efecto muy sensible al interior del Ayuntamiento como todos la pandemia, ya que el Ayuntamiento cerró sus puertas casi dos meses, lo cual originó que los impuestos o mejor dicho las contribuciones que integran impuestos, productos y aprovechamientos tuvieron la limitante que el propio ciudadanos no pudiera pagarlo, también, en ese sentido otorgó prórrogas para que los impuestos y derechos estuvieran en disposición que los contribuyentes tuvieran oportunidad de pagar posterior a que la pandemia hubieses pasado, todo era medir tiempos pero a más de 60 días, todavía las actividades no esenciales no inician a trabajar; a penas tenemos una semana que la actividad de la construcción inició, la cual da margen a que pueda contribuir un poco en la regularización tanto de las licencias de construcción como los pagos de adquisición de bienes inmuebles y todo lo que conlleva, pero hemos hecho un análisis pero no lo quise hacer comparándolo con el año pasado porque esta es una situación atípica. Hoy no sólo no tuvimos excedentes de recaudación en estos 3 meses por lo cual fuimos muy puntuales de medir lo no alcanzado presupuestado y en medir solamente lo que corresponde en las adquisiciones que se generaron por la emergencia sanitaria, solamente en los meses de marzo, abril y mayo de mayor a menor la captación, los ingresos propios presupuestados era de 227 millones 337 mil 388 pesos pero solo logró captar 116 millones 386 mil 690 pesos con un impacto desfavorable en los 3 meses”.

Es decir, el Ayuntamiento dejó de captar en los meses de marzo, abril y mayo 110 millones 950 mil 698 pesos, sumándole las actividades desarrolladas durante el proceso de la emergencia sanitaria en la compra de despensas 12 millones 610 mil 494 pesos así como diversas áreas solicitaron ampliaciones presupuestarias por la emergencia por 10 millones 683 mil 500 pesos (gasolina, comida, insumo de protección a las instituciones de salud, túneles de sanitización). Por igual forma, reveló que se tuvo un egreso de 23 millones 293 mil 994 pesos y un impacto de los últimos 60 días de 134 millones 244 mil 692 pesos para los efectos financieros.

“Mientras no se destrabe todo esto de las actividades no esenciales, mientras no se otorgue a través del decreto del Comité de Seguridad de Salud Estatal, las finanzas municipales tendrá un efecto negativo en lo que resta de varios meses posteriores, no hemos platicado todavía de solicitar créditos pero no estamos exentos de solicitar créditos bancarios dependiendo la amplitud que esto conlleve; hemos pensado que todavía tenemos que esperar unas semanas para medir el impacto total y poder hacer las adecuaciones al presupuesto de ingresos y egresos que ya había sido aprobado por Cabildo”.

Además, la Alcaldesa señaló que en la primera semana en que se abrieron las actividades esenciales como la minería y la construcción, se incrementaron 20 casos de Covid-19.