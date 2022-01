Ayuntamiento entrega diario 40 pipas de agua

Luego de que en Cabo San Lucas continúan las denuncias en contra de los vendedores de agua en pipas, puesto que 5000 litros están sobre los $700 pesos, el edil cabeño, Oscar Leggs aseveró que cada vez son menos puesto que han aumentado los apoyos de manera gratuita:

“Cada vez son menos porque eso si no lo podemos regular, pero cada vez son más los apoyos que estamos dando, no solamente entrega Oomsapas, si no también nosotros en la delegación de Cabo San Lucas a través del delegado estamos entregando 40 viajes diarios, aunados a los que ya tiene Oomsapas”.