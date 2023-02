Ayuntamiento de Los Cabos niega privatización del Cerro de la Z

El pasado viernes 27 de enero en sesión extraordinaria de Cabildo, se aprobó el cambio de uso de suelo del Cerro de la Z, el cual se encuentra ubicado en la colonia Ampliación Lienzo Charro en Cabo San Lucas. Este cerro se ha caracterizado durante años por ser un lugar de encuentro para familias y deportistas que gustan de realizar actividades de esparcimiento.

De acuerdo con una ficha informativa que entregó el primer regidor, Rogelio Tornero Carrillo, los propietarios del lote ubicado en Cerro de la Z con una superficie de 116 mil 624.52 metros cuadrados, anteriormente contaban con un permiso de uso de suelo de MC (Montañas y Cerros) el cual solo le permitía explotar el 20% del total del predio, es decir prácticamente las faldas del cerro.

Tras la aprobación del cambio de uso de suelo, este pasó a ser AT0 (Turístico Hotelero), lo que significa que ahora los dueños del lote podrán explotar en su totalidad este espacio y llevar a cabo la construcción de un desarrollo hotelero.

Esto implicaría que el acceso al cerro se restrinja, además los ciudadanos argumentan que este desarrollo impactaría de manera negativa a la comunidad, provocando que el servicio del agua potable se vuelva más escaso y que el incremento de movilidad genere mayor tráfico en la zona.

Tornero Carrillo, regidor del Ayuntamiento de Los Cabos, señaló que el lote ubicado en el Cerro de la Z es un predio privado, desde el 10 de diciembre de 1983 cuando fue adquirido por varios particulares. De momento se desconocen los detalles de este proyecto, pues aún queda pendiente la gestión de permisos de construcción que de detalle de la obra a realizarse en el lugar.

“Nosotros no podemos privatizar un bien privado, el nombre lo dice. Argumentaban que era público y que ya no iban a tener acceso a sus caminatas; no es así, es una mentira. El predio tiene dueño desde el 10 de diciembre de 1983, aquí tenemos las escrituras de los dueños. El tema del agua, pavimentación, área de donación y si sumamos que es un hotel, ellos ponen su planta desaladora, no hay una afectación al pueblo. Ellos pueden hacer sus viviendas y desarrollos a 10 años, no existe una fecha límite para su construcción”.