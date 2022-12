Ayuntamiento abierto a propuestas de puente peatonal sobre Blvd. Miguel Hidalgo

Ha pasado un año desde que fue retirado el puente peatonal ubicado frente a la Unidad Médica Familiar No. 26 de Cabo San Lucas, esto derivado a diversas denuncias por parte de la población en relación al mal estado de dicho puente.

En ese entonces, el director general de Obras Públicas y Asentamientos Humanos de Los Cabos, Ramón Adrián Marín Cota, manifestó que la dirección a su cargo contrató a una empresa para ver las medidas exactas del puente, desde el pavimento hasta la trabe, ya que de manera universal y del sector de Comunicaciones y Transportes, es de 5. 50 metros. Siendo que la altura de la construcción era de 4.75 metros, motivo por el que se decidió que el puente fuera retirado el 28 de noviembre del 2021.

A través de diversas denuncias, los derechohabientes de la Unidad Médico Familiar No. 26 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), externaron que el cruce de peatones en la zona se torna complicado, esto debido a la gran cantidad de automóviles que circulan sobre la carretera Transpeninsular con salida a Todos Santos.

Respecto a esta situación, CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos cuestionó al titular de la dirección de Obras Públicas y Asentamientos Humanos de Los Cabos, Adrián Marín Cota, si dentro de la actual administración se tiene contemplada la recolocación de un nuevo puente peatonal, a lo que el funcionario comentó:

Entonces el presidente me ha dicho, -oye, pues hay que colocar el puente. Sin embargo, se acercaron unas empresas que quieren realizar la obra para que el Ayuntamiento no tenga que hacer una inversión, así como en otras ciudades donde se pone publicidad en los puentes, entonces, se está revisando el proyecto. Nosotros ya tenemos un paramétrico del costo de ese puente para volverlo a instalar, pero fíjate que lo vamos a adecuar y acondicionar totalmente para que sea funcionable”.

Dentro del paramétrico generado por la Dirección de Obras Públicas, se ha contemplado la falta de educación vial por parte de los peatones, a decir del titular de la dirección, muchos de los usuarios del viejo puente no lo utilizaban de manera adecuada, ya que para ahorrar tiempo cruzaban la vialidad por debajo del mismo. Agregó que, las adecuaciones contempladas para el diseño del próximo puente harán que sea una obra incluyente para personas con discapacidad o con algún impedimento de movilidad, ya que un sector beneficiado de esta obra serán los derechohabientes de la Unidad Médico Familiar No. 26 del IMSS.

“La gente a veces, no respeta que haya puentes o señalamientos es una de las cosas difíciles para muchos ciudadanos, aunque estén ahí las cosas y no por esto no lo vamos a poner que quede claro, simplemente que se va a adecuar porque por ejemplo el anterior puente tenía puras escaleras y no tenía rampas para la gente con discapacidad; entonces, todo eso se va a adecuar. Todo eso se tiene en el paramétrico. Todo eso se planteó para un proyecto del próximo año o antes de que se vaya la administración, pero si las empresas que vienen y están promocionando u ofreciendo eso y lo decide el Cabildo y los analiza, el presidente junto con el cabiendo, pues seguramente se va a dar en esas condiciones, sino el puente se va a instalar de nuevo”.