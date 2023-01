Babo de Cartel de Santa lanza video explícito y filtran su “pack”

Babo, líder y vocalista de Cartel de Santa, lanzó a través de OnlyFans un video explícito de su nueva producción musical “Piensa en mí”; sin embargo, más pronto que tarde las imágenes terminaron filtrándose a través de Twitter, generando revuelo entre los usuarios de las redes sociales, pues hay quienes quedaron impactados con el tamaño y apariencia de su miembro.

En cuestión de minutos, el rapero mexicano se convirtió en tendencia, ya que los comentarios y los memes sobre dicho contenido no se hicieron esperar.

yo de chismosa entrando a ver porque el Babo es tendencia y pues no mamen JAJAJJAJAJAJAJJAJAJA 🫠 pic.twitter.com/NEStW0r77z

Cabe señalar que para este proyecto, Babo ya había anunciado que existirían dos versiones del video, una que cumpliera con los lineamientos que exige YouTube y otra sin censura que sería vendida a través de OnlyFans.

“Le gustan OGs como a Becky G

Cuando le hago scratch en el clít*ris

Le provoco squirt, se la dejo ir

So deep, deep, Deep

La pongo a gemir encima de mí

Los garrotes grandes, ese es su fetish

La c*jo como b*tch, la prendo como un switch

Mientras me doy un cris, ella me m*ma el d*ck”.