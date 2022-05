Casi 400 baches se han reparado con programa “Bacheo tras Fuga”

Mediante redes sociales el director de Operación y Mantenimiento de Oomsapas Cabo San Lucas, Tadeo Ramírez García, comentó los avances y funciones de los programas “Bacheo tras Fuga” y el “Tandeo” en Cabo San Lucas.

Respecto a las acciones realizadas con el programa “Bacheo tras Fuga” se han atendido 384 baches tanto en San José del Cabo como Cabo San Lucas, abarcando 244 metros cúbicos de concreto hidráulico MR42 a tiro directo y 47 metros cúbicos de asfalto frío este último implementado en calles que aún cuentan con asfalto, ya que la mayor parte de las vialidades del municipio cabeño cuenta con concreto hidráulico.

En palabras de Tadeo Ramírez, el objetivo del programa es la rehabilitación de los daños causados tras la reparación de alguna intervención, ya sea por fugas de agua, fisuras en los ductos, mantenimiento y/o reposición de tuberías, asimismo explicó el proceso que se lleva a cabo: como primer paso es la reparación, posteriormente se deja la obra expuesta de uno a dos días con el fin de tener certeza de que no existe ningún problema respecto a la intervención, posteriormente a ello se procede a preparar el bache una vez tirado el asfalto se queda el escombro de 3 a 5 días para que seque y no existan desperfectos el bache, ya que en muchas ocasiones automovilistas o peatones no tienen la precaución y llegan a causar daños al bacheo.

También explicó a detalle el funcionamiento del programa de “Tandeo” el cual debe realizarse día a día, toda la programación depende de cómo se encuentre la red, tanto mecánica e hidráulicamente con un total de 15 pozos, diariamente el vital líquido debe de viajar 45 kilómetros desde San José hasta San Lucas las rutas de distribución para las colonias si está planificada, sin embargo, es propensa a cualquier cambio respecto a fallas que se salen de las manos.

Para San José del Cabo la distribución del tandeo es de 48 horas, mientras que para Cabo San Lucas se clasifican por 3 zonas, Zonas Bajas (que no requieren gran cantidad de bombeo) el lapso es de 12 a 13 días, en partes medias de 15 a 18 días y por último las partes más altas tienen un lapso de 21 días las partes donde más existe problemas por el bombeo se manejan fuera de este programa al ser de magnitudes extraordinarias.

Para finalizar el director de Operación y Mantenimiento de Oomsapas Cabo San Lucas, Tadeo Ramírez García mencionó los números para atención a denuncias 624 146 0655 este número para San José del Cabo y para Cabo San Lucas es el 624 146 3610, además hace un llamado para que la población tenga paciencia ya que todas las mejoras llegarán como fue instruido por el primer edil Óscar Leggs Castro.