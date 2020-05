Bad Bunny debutará como actor en “Narcos”

(Notimex). – El cantante puertorriqueño Bad Bunny continúa sorprendiendo a sus seguidores ya que, después del lanzamiento de un álbum sorpresa titulado Las que no iban a salir, anunció su faceta como actor en la serie Narcos.

Aunque el intérprete de La canción y Yo perreo sola rodó algunas de las escenas de su personaje secundario para la producción de Netflix, comentó en una entrevista para la portada de la revista Rolling Stone que le faltó terminar sus grabaciones debido a la suspensión de actividades derivado de la pandemia causada por el COVID-19.

Aún se desconocen más detalles sobre el proyecto en México, en el cual participaron en su tercera temporada actores como Alberto Ammann y Damián Alcazar, así como la fecha de estreno y la reanudación de las grabaciones.

Bad Bunny, de 26 años, celebró en sus redes sociales aparecer en la portada de la revista estadounidense y lo calificó como un logro. Con una mascarilla, en tiempos de COVID-19, aparece en fotografías que le tomó su novia Gabriela Berlingeri, con quien pasa el confinamiento en una residencia rentada frente al mar de Puerto Rico.

“Los que aun no entienden, algún día lo harán. El chamaquito de Vega Baja, Puerto Rico, el bobito que trabajaba en el supermercado, el nene de Tito y Lysaurie, ese mismo, en la portada de Rolling Stone. A mi nadie, nadie, nadie, nadie pero nadie, me puede decir que puedo o no puedo hacer, yo hago lo que me da la gana. Y desde niño, me dieron ganas de ser grande, me dieron ganas de perseguir y trabajar por mis sueños. Gracias a todo el que creyó, a los que creen, y a los que algún día creerán”, escribió.