Bai bai, Heinz Field, casa de los Steelers; hola, Acrisure Stadium

¿Eres fan de los poderosísimos Steelers? Bueno, pues hoy despertamos con la noticia de que cambiará el nombre de su estadio. El Heinz Field, en Pittsburg, se llamará Acrisure Stadium. La noticia la confirmó el equipo, hoy lunes, en un comunicado de prensa publicado en sus redes sociales.

We’re excited to announce that our home has been renamed Acrisure Stadium! @AcrisureLLC https://t.co/YzjP9Ap10j — Pittsburgh Steelers (@steelers) July 11, 2022

Después de 21 años, parece que la historia en el Heinz Field cambiará de rumbo y se reescribirá una nueva. Los Acereros no lograron llegar a un acuerdo con la compañía de ketchup, con sede en Pittsburg, Heinz Company. Los patrocinadores, productores de la salsa de tomate, decidieron no extender el acuerdo de derechos que por más de 20 años acompañaron a las toallas amarillas.

Desde 2001, los Steelers y Heinz firmaron un contrato por 20 años. En 2020 decidieron extenderlo un año más; pero el día de hoy cierran su colaboración; por lo tanto, los Acereros buscaron a otro patrocinador; se trata de la compañía de seguros, Acrisure.

La empresa es una marca con sede en Michigan, Estados Unidos. La aseguradora, a partir de hoy, será la nueva patrocinadora de la casa de los Pittsburgh Steelers.

Los Acereros no han tenido otro partido en casa que no sea en el Heinz Field, después de la demolición de Three Rivers Stadium. Este estadio lo compartían con los Pirates, equipo de la MLB, y fue escenario de grandes momentos del equipo.

Cabe resaltar que este estadio es histórico para el equipo acerero, pues el Heinz Field suma dos títulos de Super Bowl: Los Super Bowls XL y XLIII. Sumado a otros 4 en el estadio anterior, el Three Rivers, que los vio coronarse en IX, X, XIII y XIV.

El Heinz Field ha tenido grandes presentaciones de los Steelers. Muchos fans ya sufren el cambio de nombre y han mostrado sus opiniones en las redes sociales, con algunas reacciones de desagrado o extrañeza, comentando que ellos no le llamarán Acrisure Stadium. A modo de broma, incluso, sugirieron otros nombres.

I have decided Iron City Field sounds like a great name to replace Heinz Field. — Nick Farabaugh (@FarabaughFB) July 11, 2022

The Steelers going from Heinz Field to Acrisure Stadium pic.twitter.com/nkpkqjZxhi — JJ Zachariason (@LateRoundQB) July 11, 2022

El estadio se construyó en 26 meses, desde la ceremonia de la primera piedra, el 18 de junio de 1999, hasta que se acabó de construir en agosto de 2001. El inmueble se hizo con un total de 13 mil 500 toneladas de estructura de acero, 23 mil tornillos, 48 mil yardas cúbicas de concreto y 30 mil galones de pintura.

Heinz Field groundbreaking ceremony: June 18, 1999 More 📸: https://t.co/Qixnh98Fmh pic.twitter.com/mbVoYcu0bP — Steelers History (@SteelersHistory) June 18, 2022

El nuevo nombre, Acrisure Stadium, de la casa de los Acereros empezará su historia a partir de la temporada 2022, próxima a iniciar. Más vale que nos vayamos acostumbrando de aquí al jueves 9 de septiembre, cuando arrancan los juegos de inicio de temporada (el primer enfrentamiento en casa será en la semana 2), o antes, con la pretemporada.

Entre otras noticias, si eres acerero de corazón y andas por las bellas playas de Los Cabos, BCS, el Ala defensiva, TJ Watt, jugador de los Steelers, contrajo nupcias este fin de semana, con la también deportista Dani Rhodes, una futbolista que juega como delantera en el Úrvalsdeild kvenna del club islandés Þróttur Reykjavík.

View this post on Instagram Una publicación compartida por TJ Watt (@tjwatt90)

La boda se llevó a cabo el pasado sábado en un exclusivo hotel de Los Cabos, donde también asistieron jugadores de la NFL, en medio de música y fuegos artificiales.