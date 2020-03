Baja California suma 20 casos de COVID-19

(Notimex).- El secretario de Salud en Baja California, Alonso Óscar Pérez Rico, informó que a la fecha suman 20 casos confirmados de COVID-19 en la entidad, de los cuales diez son en Mexicali, otros diez en Tijuana, y hay 119 casos sospechosos.

El funcionario explicó que en total se han estudiado 280 casos en el estado, de estos, 141 han resultado negativos para coronavirus. Baja California ocupa el octavo lugar con más casos de COVID-19 en el país.

Pidió a la ciudadanía mantenerse en sus casas, y no salir si no se va a realizar una actividad esencial como lo es el trabajo o comprar alimentos, y evitar el contacto con otras personas.

Pérez Rico refirió que las empresas deben establecer estrategias para no concentrar a todos los trabajadores en un solo lugar, y los estudiantes que no están asistiendo a clases deben permanecer en sus viviendas ya que no se trata de vacaciones.

Agregó que se debe poner especial cuidado en los adultos mayores, ya que son el grupo más vulnerable, también hizo un llamado a la ciudadanía, para que se mantenga informada a través de las páginas oficiales del gobierno, donde se estará brindando la información actualizada sobre la contingencia.