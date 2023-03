Baja un poco la inflación en México durante febrero

Aunque poco, la inflación en México bajó durante en mes de febrero, tomando en cuenta el dato previo del mes de enero y las proyecciones de los expertos en economía.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer los datos de febrero, en los que se ve una ligera baja en la inflación, que pasó de 7.91% en enero a 7.62% en febrero, una reducción pequeña pero positiva, además, también se mejoró la proyección, que estaba situada en 7.69%.

En febrero 2023, la #inflación general anual fue de 7.62%. La variación mensual en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) fue de 0.56%. Por componente del INPC, la inflación fue:

⬆️ 8.29%, #Subyacente

⬆️ 5.65%, #NoSubyacente 🖥️ #INPC: https://t.co/aVxRLn9xyW pic.twitter.com/FlUvNLJDmh — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) March 9, 2023

Estos indicadores se reflejan en el costo del huevo, gas lp, pollo y en frutas como el plátano, manzana y sandía.

No obstante, no todas son buenas noticias, pues, aunque la inflación decreció ligeramente en febrero, sigue por encima del escenario ideal del Banco de México (3%), por lo que se volverá a ajustar su tasa clave, aunque no a los niveles previstos a principios del mes.