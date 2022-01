Sólo bajarán de los cruceros quienes no tengan Covid-19

José Manuel Larumbe Pineda, titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) en Baja California Sur, dio a conocer que autoridades estatales no pueden prohibir la llegada de cruceros a puerto, como tampoco negarles el desembarque de turistas, sólo se aplicará la limitante a quienes estén infectados de SarCo v2 y para eso, Secretaría de Salud e instancias sanitarias a nivel internacional llevan un estricto control de bioseguridad.

Detalló que en el caso de las embarcaciones turísticas que llegan a puerto sudcaliforniano, las autoridades de salud a nivel local e internacionales por medio del departamento de epidemiología piden información a las navieras y sí hay casos de Covid-19 al interior de la unidad marítima, entonces se lleva a cabo un cerco sanitario o epidemiológico para llevar un estricto control de los casos mediante una bitácora, misma que es analizada por Coepris.

“Y sí todo está en orden, entonces la gente podrá bajar, pero si no cumple con lo establecido, entonces no podrá descender a puerto, las personas contagiadas deberán permanecer aisladas, es decir, no podrán bajar, ya sea tripulante o pasajero”.