Bajo Reserva

¿Agradecerá presidenta de la Corte el gesto de AMLO?

Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador avivó la polémica con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández. El titular del Poder Ejecutivo dijo que ahora ya hay separación de poderes y que “la señora presidenta de la Corte, para hablar en plata, está por mí de presidenta”. El domingo pasado llovieron rayos y centellas en Presidencia porque al inicio de la ceremonia por el 106 Aniversario de la Constitución, la ministra presidenta no se levantó de su lugar para aplaudir la entrada del mandatario al recinto. Hoy, al conmemorar el 110 Aniversario de la Marcha de la Lealtad, se volverán a encontrar. Habrá que ver si la titular del Poder Judicial le agradece al Ejecutivo el magnánimo gesto de no haberse atravesado en el camino y haberle permitido que fuera Presidenta de la Corte. De no hacerlo, nos hacen ver, la ministra corre el riesgo de que la critiquen por no respetar el protocolo, o al menos, de ser una malagradecida. ¿Esperará sentado o de pie el agradecimiento?

La senadora de los fajos de billetes elude los reflectores

Luego de la difusión del video en el que aparece recibiendo fajos de billetes en una oficina del gobierno de Campeche, se esperaba que la senadora de Morena Rocío Abreu diera ayer su versión de los hechos, pero se escabulló de los medios de comunicación que la buscaron en el Senado. La legisladora asistió a la sesión del pleno, pero se salió antes de que concluyera y abandonó las instalaciones del Senado sin dar la cara a los medios. Eso sí, visitó en sus oficinas al coordinador de la bancada morenista, Ricardo Monreal, a quien le dijo que está tranquila y en espera de que “se aclare todo”. Por cierto, nos dicen que el senador Monreal le recomendó que diera la cara, pero por lo visto, no le hizo ningún caso.

La estrategia XXX para jalar pasajeros al AIFA

Las autoridades del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) van con todo para promover este que es, según los otros datos, el mejor aeropuerto de América Latina. Para ello, la estrategia es buscar artistas y personas del espectáculo que usen este aeropuerto. Este martes, nos comentan, en la cuenta oficial del AIFA se difundió un video —con logotipos del AIFA— mostrando a Sabrina Sabrok, actriz de contenido erótico, hablando maravillas del aeropuerto. Ya se verá si este tipo de promoción motiva a un mayor número de personas a que se animen a usar esta terminal aérea que se alista para cumplir su primer año.

Advierten de “topos” fake

Integrantes de Topos Azteca, agrupación que ya se encuentra en Turquía en labores de rescate, advirtieron que en México grupos de supuestos rescatistas están pidiendo vía redes sociales apoyo para damnificados del sismo y para que puedan viajar a esa nación. Nos indican que se trata de fraudes y engaños. Nos explican que estos “falsos topos” publican números de cuentas bancarias personales para que los ciudadanos les depositen dinero. Si usted pensó que ya lo había visto todo en materia de fraudes, le faltaba ver a los topos fake.