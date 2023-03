Bajo Reserva

Fuego político en la tragedia de migrantes

El fuego en el centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, que cobró la vida de 38 personas extranjeras, se propagó a la contienda de Morena por la candidatura presidencial.

Ayer el secretario de Gobernación, y aspirante presidencial, Adán Augusto López, dijo que él no es el responsable de operar el sistema migratorio y que, aunque formalmente y para efectos administrativos, es la Secretaría de Gobernación la encargada, “hay un acuerdo al interior del gobierno, y es Marcelo (Ebrard), el secretario de Relaciones Exteriores quien se encarga del tema migratorio”.

Ebrard, decidió salir al paso y advertir ayer que ya habrá otros tiempos para las “consideraciones” políticas.

Aquí no hay San Fernandos, se jactaba el oficialismo

Nos recuerdan que, apenas hace una semana, en la sesión del Senado, la senadora por Morena, Antares Vázquez, en tribuna, con su clásica frase “ternuritas” se jactaba de que en la autollamada Cuarta Transformación 4T no había San Fernandos, ni masacres o muertes de migrantes como en el sexenio del panista Felipe Calderón.

Primero, doña Antares, no se acuerda, o no se quiere acordar, que en diciembre de 2021 el Instituto Nacional de Migración (INM) violó la ley al no realizar acciones de control previo al accidente vial en el que murieron 56 migrantes.

Qué dirán ahora ella y el oficialismo, después de la tragedia que derivó en la muerte de 38 migrantes en una Estación Migratoria del INM. ¿Dirán que es herencia del neoliberalismo? ¿Qué es culpa de Genaro García Luna y Felipe Calderón? O aceptarán que fue negligencia criminal de las autoridades que salieron corriendo y dejaron la reja cerrada.

Esperan que FGR no se oponga a que se levante el arraigo a madre de Lozoya

Hoy se celebra la audiencia en el caso de la madre de Emilio Lozoya Austin, Gilda Austin de Lozoya, y nos comentan que el equipo legal de la familia espera que la Fiscalía General de la República (FGR) no se oponga a la solicitud de que doña Gilda enfrente su proceso en libertad, pues desde hace tres años y cuatro meses se encuentra en arresto domiciliario con vigilancia permanente acusada de asociación delictuosa y lavado de dinero.

Nos recuerdan que, en el caso de la exsecretaria de Desarrollo Social en el sexenio pasado, Rosario Robles, la FGR se opuso a que le fuera otorgada esa misma medida, situación que no prosperó, pues ella sigue hoy su proceso en libertad.

En el caso de la señora Austin, nos dicen, sus abogados esperan que no haya oposición de la fiscalía, pues aseguran que no quieren que la madre del exdirector de Pemex siga pagando las consecuencias.

“Alito” ahuyenta temores del regreso del PRIMor

Nos cuentan que, ante las declaraciones del coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, aceptando las quintetas con aspirantes allegados a Morena, lo que de inmediato levantó una sospecha del regreso del PRIMor, el presidente nacional, Alejandro Moreno, tuvo que salir a calmar las aguas.

Don “Alito Moreno” aseguró que su bancada votará en contra de las propuestas presentadas, porque “la autonomía e imparcialidad del órgano electoral no puede ni debe estar en duda”.

Será que don Rubén se fue por la libre, o que lanzó un buscapiés para ver las reacciones. Por lo pronto, le corrigieron la plana.