Bajo Reserva

Jefe de la Guardia Nacional no fue a Washington

El diálogo de alto nivel en seguridad entre México y Estados Unidos reunió a funcionarios de primer nivel para discutir los retos que enfrentan ambos países, pero nos cuentan que hubo una ausencia importante. Nos hacen ver que el comandante de la Guardia Nacional, el general Luis Rodríguez Bucio, no acudió a la reunión, pese a que su nombre estaba entre los integrantes de la delegación mexicana. En cambio, sí acudieron los secretarios de Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y de Marina, Rafael Ojeda. Mientras tanto, el jefe de la GN se quedó a acompañar a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en su conferencia diaria para informar los avances en materia de seguridad en la capital.

La hora del postre en la reunión de altos funcionarios de México y EU

Nos dicen que, aunque el postre en el almuerzo de trabajo ofrecido por el gobierno de Estados Unidos a los funcionarios de alto nivel de México fue un suculento pastel de queso, hubo algunos comentarios menos dulces. Uno de ellos, nos dicen, fue el que realizó el canciller mexicano, quien como primer orador le informó al procurador Merrick Garland de la segunda demanda presentada por México contra armerías, al tiempo de que le pidió a Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Interna de EU, incrementar la confiscación de armas que se trafican desde diez condados. Para México, nos dicen, también hubo peticiones, en especial, la de combatir con mayor firmeza el tráfico de fentanilo, cuyo consumo en aquella nación genera un alto número de muertes.

La gira nacional de Adán Augusto

Algo habrá visto el secretario de Gobernación que no sabemos. Morena y el PRI tienen los votos suficientes en más de la mitad de los congresos estatales para avalar la reforma constitucional que prorroga la presencia de Ejército y Marina en tareas de seguridad pública hasta 2028.Sin embargo, el titular de Segob visitará en las próximas dos semanas las 32 entidades del país para hablar con los legisladores locales de las bondades de la reforma. Adán Augusto López iniciará su periplo en Sinaloa. Quizá don Adán también aproveche su gira nacional para llevar el mensaje de “que siga López, estamos Agusto”.

Ocho meses después, condena el Senado la invasión rusa

Nos cuentan que el elefante reumático al que alude el presidente López Obrador con frecuencia se pasea por el Senado de la República. Tuvieron que pasar casi 8 meses para que el pleno condenara la invasión de tropas rusas a Ucrania. Se tardaron un poco en decir que se debe reconocer la soberanía, independencia política e integridad territorial de Ucrania. A ver si no hay jalón de orejas en la mañanera, no por la tardanza sino por el pronunciamiento, porque si bien la postura oficial mexicana ante la ONU ha sido de condena a la agresión rusa, en las conferencias mañaneras el mandatario insiste en que nuestro país es “neutral” en ese conflicto.