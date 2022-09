Bajo Reserva

Dinamita para el PRI

Aunque varios senadores priistas, como el coordinador de la bancada, Miguel Ángel Osorio Chong, descalificaron la iniciativa de su compañera diputada Yolanda de la Torre para ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028, nos dicen que esa visión no es la de la totalidad de los senadores tricolores. Nos dicen que en el PRI en el Senado no están completamente seguros de ir en contra del proyecto de doña Yolanda, que es apoyado por el presidente del PRI, Alejandro Moreno. Nos cuentan que los opositores a Moreno están encabezados por Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu, pero hay otros que lo respaldan como el vicecoordinador Manuel Añorve. Y hay hasta quienes aceptan que podrían votar a favor esta reforma cuando les llegue al Senado. La iniciativa de la priista, nos hacen ver, no solo amenaza con dinamitar la alianza Va Por México, integrada por PAN-PRI Y PRD, sino también hacer pedazos al Revolucionario Institucional.

PAN y PRD ya buscan nuevos aliados

Nos platican que tras la fractura en la alianza Va por México, que amenaza con la ruptura definitiva del PRI, las dirigencias del PAN y PRD buscan nuevas alianzas. Nos hacen ver que las pláticas entre los líderes de ese partido y don Porfirio Muñoz Ledo, fundador del movimiento Nueva República, ya están avanzadas, lo que podría concluir en una nueva alianza de cara a los comicios de 2023 y 2024. Lo anterior, nos aseguran, permitiría jalar a la oposición a todos los simpatizantes guindas que se han desencantado con esta administración. Incluso, nos dicen, también buscarían un acercamiento con el grupo plural del Senado para que acompañe la alianza.

El AIFA, un nuevo centro de espectáculos

Nos cuentan que ayer se presentó en las instalaciones del Aeropuerto Internacional, Felipe Ángeles, la Banda FX (sinaloense) de la Secretaría de la Defensa Nacional. Nos cuentan que en sus redes sociales el AIFA subió un pequeño video con una parte de la presentación de esta banda interpretando la canción “¡La boda del Huitlacoche!”. Ya hubo función de lucha libre, un concierto de la Orquesta Sinfónica de la Defensa Nacional, ahora solo falta que comiencen a llegar más pasajeros y vuelos.

Expectativa en el informe de Del Mazo

Hoy, los ojos de la clase política estarán puestos en Toluca, la capital del Estado de México, donde coincidirán personajes de todos los colores en el V Informe del gobernador Alfredo del Mazo. En la ceremonia se espera la presencia de figuras como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; y los gobernadores de Hidalgo, Michoacán, Puebla, Guerrero y Querétaro, entre otros, además del líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. También se prevé que asistan algunas de los aspirantes a la gubernatura mexiquense, como las priistas Alejandra del Moral, Ana Lilia Herrera, Laura Barrera y el panista Enrique Vargas. Pero sin duda, donde estará centrada la atención será en los dirigentes de los partidos de la Coalición Va por México, el panista Marko Cortés, el priista Alejandro Moreno y el perredista Jesús Zambrano. En la lucha por la gubernatura del Estado de México, que es la “joya de la corona” en las elecciones de 2023, hay especial interés en saber si la alianza de los tres partidos continúa, o cada quien tendrá que presentar a su candidata o candidato para enfrentar a la morenista Delfina Gómez, quien será la abanderada de Morena.