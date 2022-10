Bajo Reserva

Reflectores sobre el general

Nos cuentan que, en la comparecencia de la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, los senadores se dirigieron más a uno de sus acompañantes, el secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, quien iba en calidad de “oyente” y, como estaba previsto, no hizo uso de la palabra. Nos hacen ver que los integrantes del gabinete de seguridad llegaron a la sede senatorial cada uno por su lado, pese a que todos venían del aeropuerto tras la gira presidencial por Tamaulipas. El primero en llegar en su camioneta fue el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía. Luego llegaron, cada uno en su vehículo, la secretaria Rodríguez, el general Sandoval —acompañado por el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio—, y el secretario de Marina, José Rafael Ojeda. Pero —nos dicen— no es que se lleven mal y no se aguanten viajando juntos, sino que así lo marcan los protocolos de seguridad. Eso sí, mientras los generales y el almirante llegaron en camionetas grandes y equipadas, doña Rosa Icela lo hizo en una camioneta compacta y nada ostentosa. Al final, el reflector estuvo en el general Sandoval, mientras opositores lo cuestionaban y los oficialistas lo defendían.

Guadiana y Mejía ni se saludan

Nos cuentan que quienes llevaron su confrontación por la candidatura de Morena al gobierno de Coahuila a la comparecencia del gabinete de Seguridad en el Senado fueron el subsecretario Ricardo Mejía Berdeja y el senador Armando Guadiana, quienes, pese a ser correligionarios, ni se saludaron. Morenistas nos hacen ver que urge que el partido decida quién será su candidato, pues, aunque falta un largo tramo para la elección, los ánimos están tan caldeados que si el pleito escala quienes estarán felices son los priistas que buscan mantener la gubernatura.

Adán Augusto mata dos pájaros de un tiro

Nos cuentan que en las giras por los estados para impulsar en los Congresos locales la reforma constitucional que mantiene a las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, también ha estado aprovechando para hacer campaña. Ayer estuvo en su natal Tabasco, donde, a su salida del Congreso estatal un grupo de simpatizantes lo recibió al grito de “¡presidente, presidente!”, pese a la lluvia que caía. Nos detallan que traían música en vivo y mantas con frases como “Adán Va”, “Que siga López” y “Estamos con Adán”. Tampoco desaprovechó don Adán el tiempo para tundir a los gobernadores de oposición que no están de acuerdo con la reforma. Lo que no queda claro es si los pájaros que mata de un tiro son guacamayas o zopilotes.

Los magistrados que siguen pandemizados

Nos hacen ver que no todos los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral se han acoplado a la modalidad de sesiones presenciales tras dos años de pandemia. Es el caso de la magistrada Mónica Soto, quien faltó por segunda semana consecutiva a la sesión pública de cada miércoles. A las ausencias de esta semana se sumó la magistrada Janine Otálora y el magistrado Indalfer Infante. Parece que pasarán algunas semanas hasta que todos puedan coincidir nuevamente en persona, después de dejar la modalidad virtual. ¿Tendrán cosas más importantes que atender?