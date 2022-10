Bajo Reserva

Nadie quiere tapar los baches del AIFA

En estado de alerta se encuentran los directivos del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). La alerta no es por un tema menor pues, nos dicen, en la licitación que el AIFA realizó para contratar un servicio que proporcione mantenimiento a sus pistas y vialidades, y que evite que se formen baches se declaró desierta. Nos detallan que, en el fallo de esa licitación, se determinó que la única empresa que había ofertado por el servicio no estaba capacitada para ofrecer lo que se requería. Nos hacen ver que, debido a esto, de nueva cuenta se licitará el servicio. El consuelo que les queda es pensar que, dado que el presidente Andrés Manuel López Obrador no usa y nunca ha usado el aeropuerto que él mismo mandó a construir, no hay riesgo de que vaya a haber un bache que pueda retrasar un vuelo en el que él viaje, como sí le ocurrió hace unos meses en el Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM).

¿Habrá un nuevo capítulo de la serie el PRIMor?

Esta mañana, en punto de las nueve, iniciará el análisis de la reforma político electoral. Será al interior de las Comisiones Unidas de Reforma Político-Electoral, Puntos Constitucionales, y Gobernación, presidida por Alejandro “Alito” Moreno y que fue integrada de última hora. Nos hacen ver que en su discurso el PRI y, en especial, don Alito han dicho que no apoyarán violaciones a la autonomía del INE. Sin embargo, por alguna extraña razón, algunos opositores consideran que Moreno ha dado muestras de que podría volver a apoyar a Morena. Incluso, nos dicen, entre algunos legisladores ya hay apuestas sobre si en el tema electoral regresará al apoyo, como sucedió en la reforma que amplió el periodo del uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Usted a qué apuesta, ¿cree que se volverá a ver el PRIMor en el caso del INE?

Senadores quieren su “calaverita”

En el Senado trabajan a todo vapor para tratar de agotar el máximo la carga de trabajo y así poder disfrutar unos días de asueto con motivo del Día de Muertos. La intención, nos comentan, es que hoy haya doble o hasta triple sesión del pleno. La primera para desahogar la comparecencia de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, como parte de la Glosa del IV Informe Presidencial; la segunda, una sesión solemne para entregar el reconocimiento “Dr. Jesús Kumate”, y la tercera para sacar adelante la Ley de Ingresos. De no alcanzarles el tiempo, nos dicen, los senadores sesionarán el miércoles y después se tomarán una semana de descanso, pues regresarán a sesionar hasta después del Día de Muertos, es decir el jueves 3 de noviembre. Así que no se extrañe si en alguna calle de su ciudad se encuentra a su senador pidiendo para su calaverita.

UNAM y CDMX, apoyo a víctima de violencia de género

Ayer, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se refirió a un caso de violencia de género en el CCH Sur, de la UNAM, e invitó a la joven afectada a que se acercara a ella para presentar la denuncia de hechos. Doña Claudia dijo que “primero tiene que intervenir la Universidad, y luego nosotros la acompañamos”. Sin embargo, nos informan en la UNAM que la estudiante presentó la denuncia de hechos hace una semana, en compañía de abogadas de la UNAM, precisamente ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, por lo que ahora el gobierno capitalino y la UNAM ya pueden sumar fuerzas para apoyar a la joven violentada.