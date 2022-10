Bajo Reserva

La youtuber que habló de sobornos dobletea en la mañanera

Nos comentan que quien ayer dobleteó como empleada del gobierno federal y asistente a las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador es la youtuber pro4T, Meme Yamel, quien cobra desde hace un par de meses como trabajadora de redes sociales del Canal Once. Nos indican que una regla del área de Comunicación Social es que no haya dos personas del mismo medio en las conferencias del presidente, pero ayer también estaba presente la reportera acreditada de ese canal. Y no fue la única violación al reglamento de la Vocería, pues en su artículo 15 prohíbe entregar cualquier documento al presidente, lo que ocurrió al final y frente al vocero Jesús Ramírez. ¿Será que estas medidas no aplican para los youtubers que trabajan en Canal Once y además van a las mañaneras a hacer preguntas a modo al inquilino de Palacio Nacional?

¿Unidad a garrotazos en Morena?

Nos cuentan que la revelación de las supuestas conversaciones entre Ricardo Monreal y Alejandro Moreno lejos de afectar al senador dentro de su grupo parlamentario, le generó —nos dicen— muestras de apoyo y unidad. Nos hacen ver que, salvo sus detractores más duros dentro de la bancada, que son afines a Claudia Sheinbaum, el resto de los senadores de Morena le ha expresado su respaldo y solidaridad ante el ataque que recibió desde un gobierno estatal del propio partido, el de la campechana Layda Sansores. ¿Será que en las filas de Morena les gustan los cariños bruscos y la unidad de la que tanto hablan para 2024 se logra a garrotazos?

Manuel Espino en Palacio Nacional, ¿en busca de puesto?

Nos detallan que ayer casi a mediodía, con una sonrisa de oreja a oreja, salió de Palacio Nacional Manuel Espino, extitular del Servicio de Protección Federal. El exlíder nacional del PAN dijo a los reporteros que se había reunido con el presidente López Obrador, pero evitó decir si había alguna propuesta de integrarse al equipo del Ejecutivo federal. Nos detallan en los pasillos de Palacio Nacional que una posibilidad es que don Manuel se integre como subsecretario de Seguridad Pública, en lugar de Ricardo Mejía Berdeja, quien buscará la candidatura de Morena al gobierno de Coahuila. ¿Será que en tiempos de “duritos” de Morena logre un lugar un hombre que era tildado, por los ahora morenistas, de representante de la más rancia ultraderecha?

Primero el megapuente propio, luego las vacaciones ajenas

Nos cuentan que quienes tenían prisa por correr al aeropuerto más cercano o tomar carretera eran los legisladores de la Cámara Alta, quienes el martes compactaron tres sesiones —dos ordinarias y una solemne— y aprobaron, entre otros temas, la Ley de Ingresos y la desaparición del Horario de Verano. Olvidaron nuevamente, o patearon el bote, para cuando regresen de su megapuente de ocho días por el Día de Muertos, la aprobación de la reforma que busca ampliar los periodos vacacionales de los trabajadores, de los actuales seis a 12 días. Ello a pesar de que el dictamen estaba publicado en la Gaceta Parlamentaria. Ya será para la otra… semana.