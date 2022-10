Bajo Reserva

“Las horas que usted diga, presidente”, versión 4T

Nos comentan que quien aplicó en versión 4T la vieja fórmula “quedabién” del priismo autoritario, de: “¿Qué hora es?: ‘la que usted diga, señor presidente'”, fue ayer el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha (Morena). Nos hacen ver que, en Guamúchil, durante la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador, don Rubén se confesó de plano como “chairo” del mandatario federal y aseguró que cuando le preguntaban si estaba de acuerdo en alguna declaración que hubiera dado el presidente, él estaba de acuerdo con su dicho sin importar que no hubiera escuchado la declaración. Nos hacen ver que más de un funcionario federal y estatal ahí presente comentó en corto que está bien apoyar y ser fiel al líder, pero ahora sí, de plano el gobernador se pasó en sus muestras de apoyo. Cosas de la lealtad ciega… y sorda.

¿Se gesta un “Frankenstein” con la reforma electoral?

A unos días de que se tenga el dictamen de la reforma electoral que impulsa el gobierno federal, la discusión se calienta. Mientras se enfrascan en una discusión bastante agria el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, y la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, en redes sociales se mueve con fuerza la campaña para defender al Instituto Nacional Electoral. Pero en la Cámara de Diputados, donde se decidirá el tema en primera instancia, todo está muerto por el puente, precisamente, de Día de Muertos. Nos cuentan que la firmeza que muestran grupos de ciudadanos y algunos intelectuales para rechazar la intervención gubernamental en los procesos electorales contrasta con la ambigüedad de no pocos diputados de oposición, que suena a “no, pero sí o sí, pero no”. En el camino, nos hacen ver, el riesgo es que la reforma termine en un nuevo “Frankenstein” que no satisfaga a ningún bando y que complique el panorama político hacia el 2024, de por sí ya polarizado.

Festival del Día de Muertos en el Campo Militar Número Uno

No, no es ironía. Este lunes, la Secretaría de la Defensa Nacional realizará el Festival del Día de Muertos en la explanada Damián Carmona del Campo Militar 1-A. Nos cuentan que el festejo comenzará a partir de las 17:00 horas, habrá concurso de altares y espectáculos como el del Grupo Danzante “Tlaloc” y la obra de teatro La Llorona, entre otras actividades. Además, el próximo domingo 13 de noviembre se llevará a cabo la Carrera “La Gran Fuerza de México”, con distancias de 5 y 10 kilómetros dentro de las mismas instalaciones castrenses. Así que, por favor, no distraigan de sus actividades conmemorativas a los mandos militares, con exigencias de rendición de cuentas por el hackeo, la inseguridad o cosas por el estilo.

Desatoran en el Senado dictamen contra la trata de personas

Nos cuentan que la presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, Olga Sánchez Cordero, logró sacar por consenso un dictamen de reforma que estaba atorado, para evitar que por resquicios legales los delitos de trata de personas queden en la impunidad. El dictamen pasó a la Comisión de Estudios Legislativos Segunda en donde se espera que avance a la brevedad para que pueda subir a votación ante el Pleno. La importancia de esta reforma, nos dicen, es que propone actualizar referencias al Código Nacional de Procedimientos Penales, endurecer penas y definir como abuso de poder o daño grave las afectaciones a la familia de la víctima.