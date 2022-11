Bajo Reserva

Lo peores enemigos de Monreal

Aunque algunas de las “corcholatas” presidenciales hace sus mejores esfuerzos, no han logrado hacerle daño al senador Ricardo Monreal, por el contrario, quienes sí lo están haciendo con éxito son algunos empleados del Senado y sus colaboradores cercanos. Por segunda ocasión, personal de prensa del Senado subió a un chat de reporteros que cubren las actividades de la Cámara Alta, de la cual es presidente de la Junta de Coordinación Política don Ricardo, una versión con declaraciones de Monreal, que poco después fue desconocida por otros funcionarios de la propia oficina de prensa.

Según la versión distribuida por la directora de Información, Mónica García, en el chat a periodistas, Monreal dijo que “si el trato es de persecución, de descalificación, por supuesto que nada tengo que hacer en Morena… por dignidad, no puedes mantenerte en un lugar donde se te acosa o se te persigue”. Sin embargo, una vez que la nota comenzó a circular en medios, el director de Enlace con Medios, Paris Cervantes, más cercano a Monreal, llamó para solicitar que la nota fuera bajada, pues no correspondía a declaraciones realizadas por el Senador. ¿Será falta de coordinación entre el equipo del morenista, o de plano, hay quien le quiere meter el pie a don Ricardo?

La “fake news” de Epigmenio Ibarra

Con la intención de cumplir con su misión de defender al presidente López Obrador, pero sin verificar, el productor Epigmenio Ibarra difundió en su cuenta de Twitter un par de mensajes en donde aseguraba que el Presidente sí había acudido al municipio sinaloense de Badiraguato. Nos dicen que al ver esto, nos aseguran, el domingo por la mañana, integrantes de Presidencia le escribieron al documentalista que era falso que AMLO había acudido a Badiraguato, por lo que tuvo que borrar los tuits que había escrito y escribir uno en donde señalaba que era una <i>fake news</i> que AMLO hubiera estado en ese lugar. A don Epigmenio Ibarra se le olvidó una regla básica del periodismo: confirmar sus datos, sobre todo cuando él tiene línea directa con el Presidente y su equipo. ¿Será que la próxima semana don Epigmenio será exhibido en la mañanera por la señora García Vilchis por difundir noticias falsas y por formar parte de las fuerzas oscuras que mienten para perjudicar al Presidente?

Protección con protección se paga

Nos cuentan que Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH, es otro de los personajes intocables en el Senado y protegidos por la mayoría de Morena y sus aliados para no rendir cuentas y mucho menos para comparecer. Muchas han sido las polémicas omisiones, decisiones y hasta comunicados que han levantado ámpula, incluso entre algunos legisladores oficialistas, pero el velo de protección, dicen que ordenado desde Palacio Nacional, la mantiene intacta de ser llamada cuentas. Incluso, doña Olga Sánchez Cordero, en agosto pasado, pidió su comparecencia por estar en desacuerdo con la postura de la polémica funcionaria en el tema de los deudores alimentarios. Ahora, nos dicen, no habrá manera de que la polémica ombudsperson asista a dar explicaciones por la recomendación que emitió en la que pide la transformación del Instituto Nacional Electoral para reivindicar el derecho a la democracia y lo califica un como órgano “de sabotaje de la voluntad del pueblo, que sólo ha servido para el mantenimiento de vicios que, por tantos años, si no es que, por sucios, han manchado nuestros procesos electorales”. Así, si la titular de la CNDH protege los intereses de la autollamada Cuarta Transformación, ella recibe lo mismo de la 4T. Es decir, protección, con protección se paga.

La 4Tlandia

En el mundo de la 4T no todo es lo que parece. Según el director de Pemex, Octavio Romero, la empresa productiva del Estado que él encabeza se encuentra solamente detrás de ExxonMobil en la lista de las petroleras más importantes del mundo. Pero, siempre hay un pero, en cuanto a ganancias, en el segundo trimestre de este año, Exxon ganó 18 mil millones de dólares, Shell y Chevron, cerca de 12 mil, cada una, lo que los pone detrás de Exxon; BP, ganó 8 mil 500 millones, de acuerdo con estudios internacionales que circulan en redes; mientras que Pemex reportó 6 mil 529 millones en el mismo periodo. Sin embargo, no dude que con alguna explicación creativa se mantenga la versión de que Pemex está en el mejor momento de su historia, en el mundo de la 4T, el reino de los otros datos, todo es posible.