Bajo Reserva

Los votos de Monreal en el Senado, para lo que se pueda ofrecer

Nos cuentan que el pronunciamiento de 90 senadores de casi todos los grupos parlamentarios en respaldo al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, no es casual y tiene su significado legal, no sólo político. Más de las dos terceras partes de los 127 integrantes del Senado arroparon al líder de la bancada de Morena frente a lo que llamaron el empeño de la gobernadora también morenista Layda Sansores de “difundir falsedades y agresiones calumniosas, entre otras conductas injustificables e ilegales“. Nos hacen ver, que don Ricardo tiene el apoyo de más de 66 por ciento de los senadores, es decir la mayoría calificada, para lo que se pueda ofrecer en el pleno del Senado y en su confrontación con la gobernadora de Campeche.

Priistas, a ver si como marchan votan

Pese a que los dirigentes priistas Alejandro Moreno y Rubén Moreira afirman que están por la defensa del INE, nadie en San Lázaro descarta que llegado el momento pueda resurgir el PRIMor en torno a la reforma electoral del gobierno, sobre todo después de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que ya están acordando con los tricolores. Nos platican que algunos diputados del PRI se definen y advierten que no serán sumisos si hay un cambio de decisión desde la cúpula partidista: Eufrosina Cruz y Xavier González Zirión dicen que de plano no apoyarán ninguna reforma electoral y alertan que “es riesgoso porque en las leyes secundarias Morena puede hacer y deshacer”; Brasil Acosta asegura: “Yo voy en contra de cambios que afecten al INE aun si hubiera línea de parte de mi dirigencia”, mientras que Pedro Armentía sostiene que “debemos votar por convicción y no por sumisión”. Nos dicen que más legisladores del tricolor comparten el rechazo a un arreglo con el gobierno. Este domingo la bancada priista marchará en defensa del INE. Ya se verá si es en serio y si como marchan votan.

Youtubers “del pueblo” le quieren pegar al gordo

Nos comentan que pese a que los youtubers que asisten a la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador aseguran que su “periodismo” es para el pueblo y por el pueblo, al parecer esto no se refleja en sus acciones. Nos detallan que este martes en Palacio Nacional, un youtuber interrumpió varias veces al jefe del Ejecutivo federal pidiéndole que les regalara los “cachitos” que promovía del sorteo de la Lotería Nacional en el que se rifará una lujosa casa propiedad de Presidencia en Lomas de Chapultepec. Nos indican que, cansado de estar escuchando las peticiones, el mandatario, en efecto, regaló la serie una vez concluida su conferencia. ¿Será que le quieren “pegar al gordo” de la Lotería para repartir al pueblo? Ajá.

Morenistas se rebelan contra iniciativa antiglifosato de Presidencia

Nos cuentan que a pesar de que la mayoría de Morena alista la aprobación de una reforma para sustituir los plaguicidas tóxicos como el glifosato, como lo mandataron en Palacio Nacional, hay un grupo de legisladores de la bancada oficialista que estaría bloqueando el tema. Nos comentan que los presidentes de la Comisión de Agricultura, Nancy Sánchez, y de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino, no están muy convencidos de la modificación impulsada desde la Presidencia. Lo curioso es que se trata de los legisladores que, por su trabajo en comisiones, están más familiarizados con la problemática que plantean los productores del campo. El tema, nos hacen ver, es que no hay sustitutos viables del glifosato y su prohibición sólo generará que se agudice la escasez de productos agrícolas y se agrave la ya de por sí elevada inflación. A ver si los escuchan.