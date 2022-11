Bajo Reserva

Tribunal electoral titubea con mensaje de apoyo a la marcha en defensa del INE

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación publicó en redes sociales un mensaje de respaldo a la marcha en contra de la reforma electoral; sin embargo, lo borró minutos después. El mensaje dice: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoce la voz ciudadana por la democracia mexicana. #TEPJF #Democracia #MarchaPorLaDemocracia. En sus cuentas de Twitter y Facebook también compartió un enlace con una transmisión en vivo de la marcha. Hasta antes del mensaje, el Tribunal Electoral no se había pronunciado respecto a la movilización de ayer. Horas después, el mensaje volvió a subirse y, hasta anoche, se mantenía. ¿Qué sucedió? ¿Por qué borró el mensaje? ¿Se arrepintió el Tribunal de apoyar la movilización? ¿Por qué horas después volvió a subirlo?

Alito, el kamikaze

¿Valiente o kamikaze? Nos dicen que muchos se asombraron de la decisión del presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, de participar en la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral, pues como se esperaba, hubo gente que no olvida su pacto con el gobierno para avalar la reforma militar y le expresaron rechazo. El dirigente tricolor tuvo que aguantar en cuatro o cinco ocasiones descalificaciones de manifestantes que le gritaron “vendido” y “traidor“, entre otros adjetivos, pero que no inmutaron al diputado. No sólo fueron esos gritos, pues también hubo pancartas dedicadas al presidente priista que decían “Alito Moreno: ¡Te estamos viendo! Yo apoyo al INE”, entre otras. Lo interesante, nos hacen ver, es que la asistencia de Moreno a la marcha haría casi suicida cualquier apoyo a Morena tendiente a debilitar al INE.

¿El INE desaparece o no desaparece?

En julio, de gira por Aguascalientes, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo “si me corre el INE no importa porque ya lo van a desaparecer los diputados“. El 4 de noviembre, don Adán dijo: “Lo que sí puedo decirles es que contrario a lo que muchos andan diciendo, la iniciativa (de reforma electoral del presidente López Obrador) no busca ni la desaparición del INE ni suprimir el Registro Federal Electoral, ni está buscando que sea el gobierno el que mantenga el padrón electoral, no hay nada más alejado de la realidad”. ¿Usted a que Adán le cree, al de julio o al de noviembre?

El nuevo debate en San Lázaro

Nos señalan que tras la aprobación del Presupuesto de Egresos 2023, en la Cámara de Diputados se gesta un nuevo debate que, para la oposición, tiene que ver con otra intentona del gobierno federal para apoderarse del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). La iniciativa, que modifica las reglas de elección de la Presidencia de ese órgano, llegó desde la semana antepasada, pero se dejó en pausa para atender el Presupuesto. La prioridad inicial tras el Presupuesto, nos comentan, era la reforma electoral, pero ante la falta de acuerdos se aplazó hasta diciembre por lo que hay campo libre para dar celeridad a la mencionada propuesta del Ejecutivo. La reforma no es constitucional, por lo que Morena y sus aliados tienen los votos suficientes para avalarla.