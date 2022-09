Bajo Reserva

La 4T los quiere hacer ricos, pero no se dejan

A funcionarios del Banco Nacional de Comercio Exterior, que dirige Luis Antonio Ramírez Pineda, el gobierno federal los quiere hacer ricos. No se trata de que se vaya a violar la austeridad republicana y la pobreza franciscana con aumentos salariales, sino que, nos cuentan, les están pidiendo que “voluntariamente” compren, no uno, sino cinco boletos de la Lotería Nacional para este 15 de septiembre, en el que se rifarán 240 millones de pesos en efectivo, lotes y grandes terrenos en la playa de Espíritu, en Sinaloa. Funcionarios de esa institución, ya están dando el grito, pero de enojo, porque nos dicen que no pueden negarse a adquirir los cinco cachitos, con un costo de 500 pesos cada uno, y que cuando argumentan que no cuentan con efectivo, les dicen que se los pueden descontar vía nómina. Lo que los funcionarios no entienden es que el gobierno de la autollamada Cuarta Transformación los quiere volver ricos, pero ellos no se dejan.

Una discreta visita de Adán Augusto López a la Cámara de Diputados

Nos platican que ayer llegó un visitante inesperado a San Lázaro. Se trató del mismísimo titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, quien estuvo en la Cámara de Diputados, casualmente en la víspera de la votación en torno a la iniciativa del PRI que busca extender la autorización para que el Presidente pueda utilizar a las Fuerzas Armadas, al menos hasta 2029. La visita, nos dicen, fue muy discreta, y el tabasqueño apenas se dejó ver. Al preguntarle el motivo de su llegada, el secretario dijo “yo solo vine a visitar a mi hijo que está haciendo su servicio social”. Sin embargo, por alguna rara razón, legisladores de oposición sospechan que estuvo cabildeando el aval a la propuesta del PRI.

Amenazan con aplicar el método “Alito” a senador del PRD

Nos cuentan en el Senado que la minibancada del PRD, que encabeza Miguel Ángel Mancera, ya hay presiones para que algunos voten a favor reforma constitucional del PRI que busca ampliar hasta 2029 el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública. Uno de los legisladores perredistas comenta que le llegaron advertencias de que a uno de sus familiares le pueden aplicar la técnica “Alito”, es decir que pueden acelerar los expedientes abiertos que existen en contra de ese pariente, pero eso solamente si no se “convence” de votar a favor de la iniciativa priista. ¿Lo doblarán?

Nueva pasarela de corcholatas morenistas

En el Congreso Nacional de Morena podría darse una nueva pasarela de las corcholatas presidenciales. Nos comentan que al encuentro para la renovación del movimiento están convocados desde legisladores, gobernadores y secretarios, por lo que se espera la presencia de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Adán Augusto López quienes tienen a sus cercanos como congresistas. Veremos a quién beneficia el aplausómetro este fin de semana.