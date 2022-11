Bajo Reserva

Monreal no va a la marcha… se va de marcha a Madrid

Pese a que anunció su participación en la marcha del presidente Andrés Manuel López Obrador el 27 de noviembre, el senador Ricardo Monreal no acudirá. Nos cuentan que el líder de Morena en el Senado encabezará la delegación mexicana que asistirá a la XVI Reunión Interparlamentaria España-México, en Madrid, justo 27 y 28 de noviembre. Don Ricardo ya confirmó oficialmente a la embajada española su asistencia. Así, nos hacen ver, sin querer queriendo, el aún militante de Morena podrá excusarse de asistir a la marcha del Presidente y se librará de cualquier desaire, mala cara o agresión de los sectores duros morenistas y al mismo tiempo evitará quedar mal con los que asistieron a la marcha del pasado día 13 en defensa del INE, subiéndose al despliegue oficialista, porque, lo saben en el equipo del zacatecano, no es momento de cerrarse puertas también en la oposición. Mejor, como le dicen en España a irse de parranda, don Ricardo se irá de marcha o de tapas por los bares que le dan vida a la noche madrileña.

Gurú de la moda diseña uniforme para la marcha de AMLO

Nos cuentan que en vísperas de la movilización convocada por el Presidente para apoyar al Presidente, uno de sus más fieles fans, el “fashionista” Edy Smol, se puso creativo y ya diseñó una playera para que la usen los que acudan a pagar amor con amor por el Paseo de la Reforma. En sus redes sociales, don Edy presentó la imagen de una playera color guinda Morena que por el frente dice: “Mi partido es México (con un corazón en lugar de la o)” y por el revés reza: “México, te AMLO (de nuevo un corazón en vez de o)”. ¿Será que las vetustas estructuras de operación y acarreo se suben a la propuesta fashion del modista? “Que cada quien las haga donde le quede cerca y estaría increíble ver a miles y miles con ellas”, escribió don Edy. Ya veremos si las bases morenistas abrazan su propuesta.

Corcholatas del PAN quieren competirle a la caminata oficial

Nos cuentan que la dirigencia nacional del PAN ya definió que el domingo 27 de noviembre será su segundo encuentro de presidenciables panistas en Chihuahua, en donde participarán los gobernadores de Yucatán, Mauricio Vila; de Chihuahua, Maru Campos; el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, y el diputado federal Juan Carlos Romero Hicks. Nos cuentan que el PAN ya tenía días de haber lanzado esta convocatoria, el tema es que va a competirle al presidente López Obrador y toda la estructura de Morena con su marcha ese mismo día en la capital del país. ¿Será mucho optimismo panista que ese cartel le pueda robar reflector a la movilización guinda?

¿Abarrotado el hotel del AIFA o más bien no está listo?

Hace un par de semanas, el director general del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el general Isidoro Pastor Román, informó que este sábado 19 de noviembre se inauguraría el hotel ubicado en el nuevo aeropuerto y que estarían invitadas a la ceremonia estrellas del espectáculo como la cantante Edith Márquez, quienes inclusive se hospedarían ahí. Sin embargo, al revisar la página de la cadena Holiday Inn, la cual tendrá a su cargo el hotel en el AIFA bajo el nombre de “Holiday Inn & Suites Mexico Felipe Angeles Airport”, se advierte que las habitaciones no estarán disponibles sino hasta el 1 de marzo de 2023. ¿Será que el general tiene otros datos o será que ha sido tanta la demanda que ya no hay espacio hasta marzo del próximo año?