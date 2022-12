Bajo Reserva

Plan B de Morena: “No vengan con que la ley es la ley”

Nos dicen que tras quedar claro que la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador no pasará en el Congreso, en la bancada de Morena en San Lázaro ya hay tentaciones para trampear la ley con el llamado “Plan B”. Cuentan que en el grupo parlamentario guinda hay voces que proponen trasladar todo lo constitucional de la propuesta original a leyes secundarias, aun a sabiendas de que no es legal, pero ciertos de que con ello pueden aplicar la reforma en tanto no se las tire la Suprema Corte, lo que según sus cálculos puede tardar meses o años. El planteamiento es hacer lo mismo que se hizo con el traslado de la Guardia Nacional a la Sedena, cuando el propio mandatario reconoció, ante el rechazo a su propuesta, que usaría lo que llamó “márgenes legales” para darle la vuelta a la “parálisis” que buscaba el bloque opositor. Lo que no está claro, nos hacen ver, es si en un tema tan delicado como el de la reforma electoral a unos meses del proceso de relevo presidencial, la Corte se prestaría a dejar pasar el tiempo sin suspender la aplicación de una ley que a todas luces violara la Constitución.

Senadores de PRI y PRD se hacen roscas con la denuncia por acarreo

Nos cuentan que en el Senado Claudia Anaya fue la única legisladora de la bancada priista, comandada por Miguel Ángel Osorio Chong, que firmó la denuncia ante el Instituto Nacional Electoral impulsada por los panistas y el perredista Juan Manuel Fócil en contra del presidente López Obrador y funcionarios federales por acarreo y uso de recursos públicos en su marcha del domingo 27 de noviembre. Tampoco los otros dos integrantes del grupo parlamentario del PRD, Miguel Ángel Mancera y Antonio García Conejo, se animaron a firmar el documento. Varios de los que se hicieron roscas con esta denuncia votaron a favor de la iniciativa presidencial para mantener el Ejército en las calles, después de que los enviados del gobierno presionaron, con poco disimulo, con desempolvar expedientes de años pasados. En política, reza el clásico dicho, no hay coincidencias.

La reconciliación: Alito es cobijado por el PAN

Aunque se decidiera retomar el proceso de desafuero contra el líder priista Alejandro Moreno, nos cuentan que Morena no la tiene fácil, pues primero debe ser aprobado por mayoría en la Sección Instructora, que está conformada por dos morenistas, un panista y un priista. Nos dicen que, si Alito rechaza la reforma electoral de Palacio Nacional, será muy difícil que el PAN ayude a Morena para decir sí al desafuero, e incluso si pasara al pleno, los guindas y sus aliados no tienen la mayoría calificada para dejarlo sin la protección federal que le da su curul. Tal parece que ahora lo que más le favorece al priista, es mantenerse del lado de la oposición. El cobijo está ahí por ahora.

La Guardia Nacional contra la Guacamaya

Dejando de lado el bochorno por el reciente hackeo masivo a la Sedena, la Guardia Nacional, ya adscrita a esa dependencia, organiza la tercera jornada de prevención contra fraudes por compras en línea durante esta temporada decembrina. Nos cuentan que la idea es crear un espacio de reflexión e intercambio de experiencias para alertar a la ciudadanía de los riesgos de las transacciones por internet y exhibir las modalidades que usa la delincuencia cibernética para ofrecer todo tipo de ofertas falsas. También, nos detallan, participan especialistas con recomendaciones sobre uso seguro de servicios financieros en aplicaciones móviles y comercio electrónico. No vaya a ser la Guacamaya.