Bajo Reserva

Ciro Murayama, ódiame más

Nos hacen ver que el consejero Ciro Murayama fue el primero en arremeter contra el plan B de la reforma electoral. Tanto así que señaló que la propuesta alternativa a la reforma constitucional enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador parecería más un plan “V”, de venganza. Entre algunas “joyas” y errores de la iniciativa, evidenció que se propone eliminar la rama administrativa del Servicio Profesional Electoral Nacional, aunque esta no existe. “Se elimina la rama administrativa del Servicio Profesional Electoral Nacional. Nada más que el SPEN no tiene rama administrativa. O sea, quieren desaparecer algo que NO existe. Así de serios. ¿Plan B o ‘V’ de venganza?”, escribió en tono irónico el consejero Murayama en su cuenta de Twitter, quien parece decir a la porra progobiernista “ódiame más”.

El edil rebelde del Edomex

Nos dicen que en el gobierno federal ya no saben qué hacer con el alcalde del municipio de Zumpango, en el Estado de México, el morenista Miguel Ángel Gamboa. Nos comentan que no hay manera que el municipio participe en las labores de seguridad que dicta el gobierno federal. Don Miguel Ángel, nos aseguran, de plano ni asiste a las mesas de paz e ignora algunas las alertas de la Guardia Nacional. Por el momento, nos hacen ver, la única prioridad para el alcalde Gamboa es la organización y realización de la feria del pueblo, a la que, por cierto, ha sido invitado, entre otros artistas, un intérprete de narcocorridos.

Militarizan ingreso a la Mañanera de AMLO

Nos comentan que se incrementaron los niveles de seguridad en Palacio Nacional y, sobre todo, los alrededores del salón Tesorería luego de que lunes 28 de noviembre un exmilitar se logró colar a Palacio Nacional y llegó sin que nadie lo detuviera a la conferencia de prensa mañanera del Presiente para pedir el apoyo del mandatario. Ahora, la Secretaría de la Defensa Nacional, por medio de la Policía Militar, cuerpo encargado de la seguridad en el recinto histórico ha reforzado la seguridad. Tras este evento, no basta con que personal de Comunicación Social de Presidencia revise quién está acreditado para la Mañanera, sino ahora para ingresar se instaló un nuevo filtro en donde solo se encuentran elementos de la Policía Militar, quienes revisan a detalle que las personas que acceden al salón Tesorería estén debidamente acreditadas, como debe ser en un reciento en el que se encuentra el Presidente de la República.

Morenista busca chapulinear de diputado a senador

Nos cuentan que la bancada morenista en la Cámara de Diputados podría perder a uno de sus alfiles, ya que el diputado Erasmo González, presidente de la Comisión de Presupuesto, se apuntó como aspirante a contender en la elección extraordinaria a la senaduría por el estado de Tamaulipas, que quedó vacante al fallecer el senador Faustino López en un accidente automovilístico, el 8 de octubre. El legislador guinda ya prepara sus maletas para dejar su escaño si es que su partido lo unge como su candidato para la elección que se llevará a cabo el próximo 19 de febrero de 2023. De esta manera, don Erasmo busca “chapulinear” de la Cámara de Diputados al Senado de la República en la misma Legislatura.