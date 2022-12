Bajo Reserva

Se le hace bolas el engrudo a Morena con el Plan B

Nos cuentan que la prisa con la que los legisladores de Morena le metieron mano a su propuesta de reforma electoral, con la intención de calmar la angustia de sus aliados del Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, los metió en un brete que podría llevarse la discusión y votación hasta el año próximo. Tanto el líder guinda en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, como el coordinador morenista en el Senado, Ricardo Monreal, reconocieron que son inconstitucionales los agregados que hicieron para contentar a petistas y ecologistas que querían un blindaje para no perder el registro, aunque no alcanzaran el 3% de la votación en una elección federal. El error de procedimiento obliga a que el Senado regrese a San Lázaro la minuta del famoso Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador para que lo corrijan, si no quieren que la Corte les tumbe la reforma a las primeras de cambio. ¿Les alcanzará el tiempo para que el próximo jueves, cuando será la última sesión del periodo ordinario, esté de regreso y enmendado el documento? De no lograrlo, tendrían que esperar hasta febrero. ¿O habrá un Plan C?

¿Se acabó la confianza de AMLO en Javier May?

Si hay una persona de toda la confianza del presidente López Obrador en el gobierno federal es su paisano, el director general de Fonatur, Javier May, quien ha estado con él por más de 30 años. Al menos eso es lo que parecía hasta que llegaron las declaraciones que hizo el mandatario en Palacio Nacional, durante su conferencia mañanera de ayer. El presidente señaló que el Tren Maya estará bajo el mando del Ejército porque Fonatur “no aguanta ni la primera insinuación, ni el primer cañonazo”. ¿Le sabrá algo el mandatario a don Javier o será una de esas veces en que suelta frases sin pensarlas mucho y termina lastimando a quien no tenía planeado? Por lo pronto, nos hacen ver que tanto los malquerientes del funcionario como sus allegados alzaron las antenas. Hay quienes aseguran que en realidad se refería a futuras administraciones, pero el raspón ahí quedó. Maldita confianza, decían los viejos.

Dos corcholatas y un nuevo edificio para el Infonavit

En la sede del Infonavit, que encabeza Carlos Martínez Velázquez, estarán hoy los reflectores. Primero, porque, finalmente, será inaugurado el nuevo edificio nombrado “La casa de las y los trabajadores”, una obra póstuma del arquitecto Teodoro González de León, que será apéndice de la actual sede. Pero también porque acudirán dos de los presidenciables de Morena. La inauguración correrá a cargo de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, nos dicen. Y después, por separado, se celebrará la Sesión Ordinaria número 126 de la Asamblea General, el órgano máximo de la institución, que está integrada por el gobierno, los patrones y los trabajadores, y en representación del gobierno federal estará el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Dentro de la nueva sede, nos hacen ver, también será inaugurado el salón que lleva el nombre del periodista Carlos Payán Velver. Dos corcholatas presidenciales en el primer día de la nueva sede.

¿Sheinbaum es fan del PAN-CDMX?

Durante una transmisión en vivo en redes sociales que hizo el PAN capitalino para fijar su postura sobre las novedades en el caso llamado por la fiscalía capitalina como “el cártel inmobiliario”, los organizadores se llevaron una sorpresa cuando revisaban las cuentas que estaban siguiendo el anuncio. Nos comentan que en la pantalla aparecía una cuenta con el nombre y la fotografía de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, quien supuestamente estuvo conectada durante la transmisión. Doña Claudia ha sido muy directa en sus comentarios públicos sobre el caso que presuntamente involucra a destacados panistas de la ciudad. Ayer, tras darse a conocer que hay una orden de aprehensión contra el exalcalde de Benito Juárez, Christian von Roehrich, los panistas denunciaron persecución política de la administración morenista. ¿Será que sí sería la cuenta real de doña Claudia o alguien quiso pasarse de listo?