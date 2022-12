Bajo Reserva

Desmiente Presidencia ¡al Presidente!

Al parecer en la Oficina de Presidencia de la República se empeñan en dejar mal parado a su jefe, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos comentan que el pasado 27 de octubre, en su mañanera, el mandatario federal aseguró que todas las reuniones que ha sostenido en Palacio Nacional con los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa han sido grabadas. Sin embargo, en la oficina de la Presidencia no hay rastro de que lo dicho por el presidente López Obrador sea verdad, pues un particular solicitó copia de estos videos y, como ya es costumbre, la dependencia oficial respondió con su tradicional “se realizó una búsqueda exhaustiva, amplia y razonable de la información solicitada en todos y cada uno de los registros físicos y electrónicos” que hay en Oficina, pero no se encontró rastro de esta información. ¿Será que lo de los videos es mentira o no quieren dar a conocer lo que les reveló el Presidente a los familiares?

El fin de los tiempos de no mover una sola coma a las iniciativas del Ejecutivo

Para algunos, nos comentan, hoy será el gran día en que las y los legisladores de Morena y aliados reciban el reconocimiento del Presidente por aprobar su Plan B en materia electoral. Sin embargo, otros consideran que habría que recordar que el Plan A fracasó y que fue necesario que el Presidente construyera y enviara el B, que pasó de panzazo y con modificaciones, por lo que la reunión también podría ser considerada como el fin de la época de no mover ni una coma a las iniciativas del Ejecutivo.

Critica Morena invitación de la oposición a su senador

La invitación del Grupo Plural en el Senado para que el senador Rafael Espino abandone las filas de la autollamada 4T y se sume a la oposición fue tomada dentro de la bancada como una propuesta oportunista y poco seria. Senadores morenistas señalan que se trata de una invitación mediática cuya única intención es meter ruido en la bancada y que si decidiera dejar el grupo parlamentario sería “dar un salto al vacío”. Sin embargo, el senador Espino, quien votó contra del Plan B de la reforma electoral del Presidente, no ha dado una respuesta formal a la carta de invitación que le envió el Grupo Plural. Será que en la bancada de Morena realmente aprecian el trabajo de don Rafael, o que no quieren perder su voto y entregárselo a la oposición.

Fernández Noroña, mala memoria

Nos hacen ver que a quien no le acaba de convencer que el expresidente del Congreso poblano, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, haya sido designado gobernador sustituto, es al diputado petista Gerardo Fernández Noroña. El legislador se ha dedicado en los últimos días a criticarlo por tener pasado priista y panista, para al final aterrizar en Morena para gobernar los destinos de Puebla, tras la muerte de Miguel Barbosa. Parece que a don Gerardo se le olvida que dentro del gobierno y de la autollamada Cuarta Transformación hay una gran cantidad de políticos que primero militaron en el PRI o en el PAN, empezando por el propio compañero Presidente, como él llama a Andrés Manuel López Obrador, quien militó en el PRI.