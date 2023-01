Bajo Reserva

Impasse del Plan B de AMLO alarga la vida política de Monreal

Nos cuentan en el Senado que todas las acciones de inconstitucionalidad que se tenían listas para presentar por parte de la oposición en contra del llamado Plan B en materia electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, están en un impasse ante las modificaciones que se le realizaron, las cuales no han sido ratificadas por la Cámara Alta, por lo que será hasta después del 1 de febrero cuando se puedan debatir. Por lo pronto, consideran los legisladores de la mayoría, el liderazgo de Ricardo Monreal está garantizado, porque una ruptura en la bancada de Morena dejaría al oficialismo sin los votos suficientes para darle la aprobación final al plan que con tanto ahínco se promovió desde Palacio Nacional a través del intenso cabildeo aplicado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, conocido ya por aplicar el uno-dos a los reacios a aprobar iniciativas presidenciales: uno, negociación de beneficios; dos, amenaza de revivir viejos expedientes de los legisladores rejegos. ¿Será que llegue el zacatecano hasta esas fechas sin decidir salirse de un partido que le envía señales de todo tipo menos positivas para su futuro?

Nada franciscanos los Reyes Magos de la 4T

Nos comentan que a quienes de plano no se les aplica la política de pobreza franciscana decretada por el presidente López Obrador es a Melchor, Gaspar y Baltazar, pues nos hacen ver que tienen cheque en blanco para adquirir los regalos que se entregarán a los hijos de los trabajadores de distintas dependencias del gobierno federal. Nos detallan que, por este motivo, más de un millón de pesos se destinará para que los hijos de burócratas de varias dependencias del gobierno federal tengan garantizados sus regalitos este 6 de enero, Día de los Reyes Magos. Las ventajas de trabajar en el gobierno federal y de disponer de dinero del pueblo bueno.

Hasta que el dinero los separe del PRD

En este espacio le dimos a conocer acerca de un bono de fin de año de unos 100 mil pesos que recibían los diputados, pero que no llegó a las cuentas de los legisladores porque el recurso cayó en manos de las coordinaciones parlamentarias y las cúpulas partidistas no estaban distribuyendo la lana. Bueno, pues nos dicen que en el PRD el tema ya generó gran malestar en varios integrantes de la bancada, lo que podría llegar incluso a fracturar al grupo parlamentario del sol azteca. Son seis integrantes del grupo perredista que están inconformes e incluso dispuestos a renunciar a la bancada y volverse independientes si no les cae el dinerito que ya tenían considerado. Si esto ocurre, el PRD se reduciría a casi la mitad.

Arranca el año con buenas noticias para adultos mayores

Este lunes se espera que en la primera mañanera del año se dé una buena noticia. Si no hay ningún cambio en la agenda, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, hará oficial el aumento de la pensión para adultos mayores, que a partir de este mes llegará a 4 mil 800 pesos bimestrales. El aumento, nos explican ya fue publicado el Diario Oficial de la Federación. Una de cal…