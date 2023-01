Bajo Reserva

Biden no ha construido muro porque no lo necesita

Nos platican activistas en defensa de los migrantes que no cayó nada bien entre ellos la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador frente a Joe Biden: “Usted es el primer presidente de Estados Unidos que no ha construido un metro de muro”. Dicen que no hace falta el muro, pues, aseguran, en los últimos cuatro años el gobierno mexicano construyó un dique real con miles de elementos de la Guardia Nacional, Ejército, Marina y del Instituto Nacional de Migración que se ha convertido en una especie de “Border Patrol” mexicana. Quizá, nos hacen notar, sí estamos pagando el muro, como lo prometió el entonces presidente estadounidense Donald Trump, pues esta pared militar y policial tiene un costo para el erario. Así, resumen, Biden no ha construido ningún muro, simplemente porque no lo necesita, para qué gasta, si los amigos de México están haciendo el trabajo. Quién duda de que los estadounidenses sean pragmáticos.

Alito, el ganón del año

Nos hacen ver que, tras el resurgimiento de la alianza nacional de Va por México, el ganón será el presidente priista Alejandro Moreno. El PAN y PRD no solo lo perdonaron, sino que hasta le cederán que sean priistas los candidatos a las gubernaturas del Estado de México y Coahuila. Además, tras impulsar la reforma que los fracturó, para ampliar la presencia del Ejército en las calles, el campechano se libró, hasta ahora, de la persecución en su contra y de las investigaciones por presuntos desvíos de recursos. Alito, incluso, también se ha librado, al menos por el momento, de su desafuero, que sigue atorado en San Lázaro y con pocas posibilidades de que camine. La condescendencia de azules y amarillos hace recordar a algunos la declaración que hizo don Alito el 12 de diciembre, cuando afirmó que el PAN y el PRD “no pueden solos, sin el PRI, no ganan elecciones”. Y aunque algunos dicen que el PAN recibió a cambio del Estado de México y Coahuila, las candidaturas para la jefatura de Gobierno de la CDMX y la presidencial, esas son para 2024, y nadie puede saber lo que pasará entonces.

El muerto y el diputado a los tres días…

Al diputado federal petista por Oaxaca Benjamín Robles Montoya, nos aseguran, ya no lo pueden ver en su partido. Miembros del PT oaxaqueño, nos dicen, de plano, lo han desconocido y pedirán su remoción como delegado político estatal y nacional. Sus compañeros sostienen que tiene secuestrado al partido. Y que la única prosperidad que ha ayudado a construir es la de su casa. Los petistas dicen que él y su esposa, la también diputada federal Maribel Martínez, tienen a familiares en la nómina. ¿Será que quienes acusan de deshonestidad al diputado afín a la autodenominada 4T, son petistas conservadores?

¿A quién quitará votos MC en el Edomex?

Y a propósito de la elección en el Estado de México, hoy, a dos días de que inicien las precampañas en el Estado de México, PRI, PAN y PRD, integrantes de la Alianza Va por México, formalizarán su acuerdo para enfrentar juntos a Morena en las elecciones a la gubernatura mexiquense. Aunque no pudieron convencer a Movimiento Ciudadano para que se sumara esta coalición, panistas, priistas y perredistas confían en lograr la victoria el próximo 4 de junio. Dentro de la alianza aseguran que la decisión de Movimiento Ciudadano de ir solo en estos comicios no les afectará, pues según sus cálculos políticos, el partido naranja no les restará votos a ellos, sino a Morena. Ya se verá.